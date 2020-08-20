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房市／全台未繼承不動產再創新高　土地比一個金門還大

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-20 12:30:00

▲根據內政部列冊統計，截至去年年底為止，全國未繼承的土地與建物面積雙雙創下新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據內政部列冊統計，截至去年年底為止，全國未繼承的土地與建物面積雙雙創下新高。（圖／NOWnews資料照片）
根據內政部列冊統計，截至去年年底為止，全國未辦理繼承土地高達1.56萬公頃，比起金門縣的面積還大，同時未辦理繼承的建物面積則高達52.8萬坪，大約是4.7棟台北101大樓，全國未繼承的土地與建物面積雙雙創下新高。截至今年3月底，光是北市未繼承的土地公告現值就高達671億元，推估全台未繼承不動產價值達上千億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨人口逐漸老化，繼承移轉與未繼承的數量都年年創高，統計近10年未辦理繼承登記的土地面積增加69%，建物未辦理繼承面積則暴增137%，政府也有感未繼承的數量持續增加，還主動通知繼承人去辦理繼承，而繼承人未去辦理繼承的主要原因包括有「繼承人間意見不同」、「產權複雜且價值低」及「不諳法令」、「稅務問題」等因素。

根據台北市地政局統計，截至2020年3月17日止，北市因未辦繼承登記被列冊管理的土地有17,883筆，面積逾284公頃；建物2,166棟，依2020年公告土地現值計算高達671億餘元。新北市今年逾期未辦理繼承登記的土地及建物，土地1萬2572筆，建物702棟，以公告現值估算，總價值超過173億元，統計全國未繼承的土地與建物價值超過千萬元。

至於繼承人為何不去辦理繼承登記，原因可能包括不動產價值不高，也有可能繼承人不知被繼承人遺有不動產，或者繼承人早就移民國外，也有繼承人的傳統性別觀念導致繼承協議條件談不攏、或被繼承人留有債務等原因致未辦理繼承登記等。

因此官方建議，如果是因為無法會同全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊並同意後，再申請登記為分別共有。

關鍵字

繼承移轉 內政部列冊 人口老化 金門縣 新北市

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