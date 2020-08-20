房市／三蘆捷運宅　最高均價出現在菜寮站

《新北市不動產市場分析季報》整理三重、蘆洲地區主要捷運站周邊的交易價量，今年第一季菜寮站雖因新成屋移轉量較少，但大樓均價44.1萬，僅比台北橋站44.7萬略低。而去年第四季大樓交易均價則以菜寮站50.3萬最高，緊接著為台北橋站47.2萬、三重站45萬、先嗇宮站43.5萬；北側的蘆洲站42萬、三民高中站41萬。
信義房屋三重菜寮店店長黃世豪表示，台灣肺炎疫情趨緩後，許多市場熱錢流入房地產市場，加上房貸利率低，刺激自住客買房意願。以三重蘆洲地區來看，重新路的捷運沿線格外熱絡，預售屋成交後又被拿出來委買，價格都在5字頭以上，甚至有預售案場開價到6字頭；過去這類高總價產品容易「賣不太動」，但近期開始成交，可見買方也較願意追價。
至於菜寮站周邊屋齡20多年中古屋，單價約45至50萬，換算成總價帶，2房約1300至1500萬，3房約1800至2000萬。黃世豪說，無論新屋或中古屋價格都不低，且近期以來有明顯漲幅，因此購屋族群多以換屋為主力，首購則多需家中長輩協助。
黃世豪分析，菜寮站價格是各站點之中數一數二高，主要是因距離台北市近，此外，也鄰近集美國小學區、三重運動中心、玫瑰公園，近期內又將有「迪卡儂三重旗艦店」開幕，頗具話題性。
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