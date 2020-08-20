房市／住高架橋旁最怕四大問題　專家建議這樣解決

房屋鄰近橋梁引道、高架橋，或是捷運高架路段，雖有噪音，但其低房價誘因下，不少人仍願意購買。住商不動產企研室經理徐佳馨指出，近高架橋的物件價格雖然比較低，不過，除非房市大環境很好，一般來說，「便宜買也便宜賣」，如果未來要轉手，價格也可能不若其他的物件來得高。
最重要的是，高架橋邊的住宅容易有噪音、震動以及隱私問題，部分相信風水的人，則認為在風水上也會有疑慮。因此，徐佳馨建議，若預算考量下仍選擇高架橋邊的物件，因高架橋或引道1天24小時都有車流，捷運也只有深夜時段不行駛，建議應加裝氣密窗、厚布窗簾，或是在窗邊放置一些擺飾品，以此降低噪音和「被看光」的問題，也可考慮窗邊的建材可以額外加厚，防止震動。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，住在高架橋或軌道邊，最大問題就是噪音以及落塵多，因此，同棟社區面高架與未面高架，一般會有8至9折的價差，尤其正對高架橋的樓層影響最大，但高樓層也可能因聲波往上傳，仍然被干擾。
曾敬德建議，如在意交通機能，建議選擇距離捷運站點、橋梁仍有一段距離的地方，既便利又能不受干擾；但如果真的買屋在高架橋旁，建議要裝氣密窗，且預算足夠的話，室內不妨再加裝「全熱交換器」，以免平日為阻絕噪音和落塵無法時時開窗，室內沒有流通空氣。