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房市／贏消費者心　信義房屋第13度獲信譽品牌白金獎肯定

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 12:00:00

▲信義房屋贏消費者心，深得消費者肯定，13度獲頒讀者文摘信譽品牌白金獎。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋贏消費者心，深得消費者肯定，13度獲頒讀者文摘信譽品牌白金獎。（圖／NOWnews資料照片）
2020年《讀者文摘》信譽品牌調查出爐，信義房屋第13度榮獲最高榮譽白金獎，成為房仲業界最受消費者信賴的品牌，代表消費者對信義房屋服務品質的高度肯定。隨著資訊日益發達，在這個透明公開的年代，品牌與客戶間的維繫除了建構在彼此的信任，更重要的是服務品質不打折，信義房屋從線上至線下門市服務一致，唯有瞭解消費者需求，才能贏得消費者的心。

《讀者文摘》信譽品牌調查委由知名市調公司 Catalyst Research，訪查來自台灣、香港、菲律賓、新加坡及馬來西亞五大市場的8,000名受訪者，並以網路問卷的方式，為每個品牌依指標評分，信義房屋從「可信度」、「品質」、「價值」、「對消費者需求的瞭解」、「創新」及「社會責任」六項指標評比中出類拔萃，顯示信義房屋重視消費者需求與價值，長期累積的優質形象深受信賴，成為消費者心目中難以取代的房仲領導品牌。

過去信譽品牌調查，約有七成以上的消費者認為信譽品牌有助於消費者購買決策，今年上半年新冠疫情爆發，面對全球人心惶惶的危機時刻，信賴的議題更形重要。信義房屋在疫情下快速應變，對內關懷同仁健康、加強自主管理，對外則關懷客戶，進入社區主動提供協助，給予消費者最需要的產品及服務，以滿足客戶需求為使命，不因疫情而使服務打折扣，後續更推出DiNDON智能賞屋等互動式看屋服務，開啟消費者對家的想像，準確提升消費者購售屋體驗。

後疫情時代接續來臨，信賴感的重要性更勝以往，信義房屋不改初衷，仍秉持「以人為本」、「先義後利」的企業文化，強調營運過程中應對顧客、同仁、股東、社會國家與自然環境善盡社會責任，對於消費者而言，信任等同於安心，信義房屋將繼續深入社區，推出多元化的服務，將居家生活相關環節緊密串連，以發展成為「全球華人居住產業的第一品牌」的願景前進。

關鍵字

信義房屋 消費者 讀者文摘 後疫情時代 台灣

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