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房市／企業主看準台南永康　積極購買收租型產品

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 18:00:00

▲南科頻繁擴廠與徵才，讓永康的自住需求維持強勁。（圖／NOWnews資料照片）
▲南科頻繁擴廠與徵才，讓永康的自住需求維持強勁。（圖／NOWnews資料照片）
永康一向是台南市交易量最高的行政區之一，近期在地房仲更發現，除自住需求依然強勁，建商也持續插旗獵地，更有企業主將投資標的轉向房地產市場，積極購買廠房或收租型產品。

台南市地政局統計今年1到7月交易移轉量，建物移轉棟數以永康區1845棟居冠，永康的土地移轉3256筆也僅次於安南區3800筆，房、地交易量均高。

信義房屋永康店店長陳萱蓉指出，永康一直以來都是台南市交易移轉量最大的行政區之一，但近期成交狀況的確不錯，推測是因自住客、企業主和建商都湧入市場的關係。

陳萱蓉進一步說明，年初爆發新冠肺炎疫情以來，台灣疫情控制較快也較穩定，加上國際局勢，吸引不少台商回流；與此同時，相對於股市震盪起伏，房地產市場發展更為穩定，因此有不少企業主將資金投入在購置廠房或收租型產品。

另一方面，南科頻繁徵才及擴廠，也帶動原本的自住需求持續強勁，進而讓建商有信心持續獵地推案。陳萱蓉說，鄰近南科的新市、善化交易也很熱絡，但畢竟距離市中心較遠，因此，生活機能佳、近市區的永康成為很多購屋族首選。

以新推案較集中的大橋重劃區來說，目前屋齡10年內2房平面車位總價約750萬左右，3房平面車位約1000至1100萬左右，購屋族接受度最高；至於周邊中古屋，買方則會依實價登錄評估，只要差距不太大，要成交也很容易。陳萱蓉說，今年以來永康房價穩定，未受疫情衝擊，而若與3年前相較，漲幅則相當明顯，過去800、900萬可買到3房平面車位產品，如今都要逾千萬。

關鍵字

交易量 台南市 永康 建物移轉棟數 新冠肺炎

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