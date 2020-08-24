房市／買房通勤上班時間怎麼評估？專家：1小時內

一名網友日前發文表示，自己對於通勤的接受度單程是2小時、來回4小時，想請教其他人認為通勤幾小時是極限？對此，不少人認為30分鐘以內才能接受，因為花太多時間在通勤，買新房變成只是用來睡覺，甚至有人說若每天通勤4小時，相當於整年有2個月都在通勤；也有網友說，只能接受自己開車通勤，因為現在氣溫高，若要轉乘、走路，太過辛苦。
但也有網友從買房資金角度分析，以前公司在北投，租屋在南港，開車也要50分鐘，目前在內湖科學園區上班，卻買在宜蘭，雖然每天來回160公里、塞車約需1.5小時才能到公司，但宜蘭能以相對親民價格買到雙車庫電梯別墅，居住品質很好；也有人認為，為了職涯發展，工作會變動，不可能永遠只在離家10分鐘的地方上班，也因此，如果為了換取其他優勢，例如更便宜的房子、更好的生活環境，或與原生家庭同住，值得與否就看個人。
住商不動產企研室經理徐佳馨則表示，通常單程1小時內會是比較適當的通勤距離，因為雖然美國、日本因幅員較大，通勤時間拉長至1小時以上是常態，但台灣畢竟面積較小，如果頻繁換車或搭車時間太長，會讓身心較疲憊。
信義房屋曾針對網友進行調查，95%民眾可接受的通勤時間在1小時內。該公司企研室專案經理曾敬德進一步說明，通常轉乘次數越少、「door to door（出家門到進辦公室）」在1小時內，大部分人普遍都能接受。由於雙北捷運路網搭乘時間最遠也約1小時，因此捷運宅才會一直是房地產市場的票房保證。
但曾敬德也建議，每個人對通勤時間接受度都不同，與個人的工作型態、上班時段也有關，因此當要買房時，如果對於通勤時間有疑慮，建議尖峰時間試搭看看，或是開車族也應自己開一遍上班路線，確定能夠接受後再下手買房。