🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 房產

房市／買房通勤上班時間怎麼評估？專家：1小時內

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 18:30:00

▲網友好奇一般人對於通勤時間的接受度為何？專家則建議，1小時內最佳。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友好奇一般人對於通勤時間的接受度為何？專家則建議，1小時內最佳。（圖／NOWnews資料照片）
近日PTT「home-sale」版上熱議「新房工作地點的通勤極限是多少小時？」許多網友紛紛發表己見，而房產專家則表示，仍要看個人接受度，但一般來說「1小時之內」是最適合的距離。

一名網友日前發文表示，自己對於通勤的接受度單程是2小時、來回4小時，想請教其他人認為通勤幾小時是極限？對此，不少人認為30分鐘以內才能接受，因為花太多時間在通勤，買新房變成只是用來睡覺，甚至有人說若每天通勤4小時，相當於整年有2個月都在通勤；也有網友說，只能接受自己開車通勤，因為現在氣溫高，若要轉乘、走路，太過辛苦。

但也有網友從買房資金角度分析，以前公司在北投，租屋在南港，開車也要50分鐘，目前在內湖科學園區上班，卻買在宜蘭，雖然每天來回160公里、塞車約需1.5小時才能到公司，但宜蘭能以相對親民價格買到雙車庫電梯別墅，居住品質很好；也有人認為，為了職涯發展，工作會變動，不可能永遠只在離家10分鐘的地方上班，也因此，如果為了換取其他優勢，例如更便宜的房子、更好的生活環境，或與原生家庭同住，值得與否就看個人。

住商不動產企研室經理徐佳馨則表示，通常單程1小時內會是比較適當的通勤距離，因為雖然美國、日本因幅員較大，通勤時間拉長至1小時以上是常態，但台灣畢竟面積較小，如果頻繁換車或搭車時間太長，會讓身心較疲憊。

信義房屋曾針對網友進行調查，95%民眾可接受的通勤時間在1小時內。該公司企研室專案經理曾敬德進一步說明，通常轉乘次數越少、「door to door（出家門到進辦公室）」在1小時內，大部分人普遍都能接受。由於雙北捷運路網搭乘時間最遠也約1小時，因此捷運宅才會一直是房地產市場的票房保證。

但曾敬德也建議，每個人對通勤時間接受度都不同，與個人的工作型態、上班時段也有關，因此當要買房時，如果對於通勤時間有疑慮，建議尖峰時間試搭看看，或是開車族也應自己開一遍上班路線，確定能夠接受後再下手買房。

關鍵字

通勤 PTT 上班時間 電梯別墅 內湖科學園區

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽