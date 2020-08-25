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房市／高雄大東站1字頭親民　自住客因低利進場買房

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 08:30:00

▲捷運大東站周邊光遠路等路段，屬於發展悠久的成熟商圈。（圖／NOWnews資料照片）
▲捷運大東站周邊光遠路等路段，屬於發展悠久的成熟商圈。（圖／NOWnews資料照片）
房貸利率連月跌破1.4%，一向以自住需求為主的高雄鳳山，兩處交易熱區文山特區、大東捷運站生活圈都有不少自住客搶低利率進場。其中，大東站周邊雖非重劃區，但既有生活機能成熟又有捷運行經，再加上新成屋價格不斷上揚，反而讓價格相對親民的中古屋交易熱絡。

文山特區近年中古屋價格穩站2字頭，新推案上看3字頭，大東站周邊新推案也都在2字頭。信義房屋鳳山文山店專案經理王馥華指出，近期鳳山許多自住客都是感受到房貸利率低，希望搶此時進場買房，若預算足夠，文山特區與大東站周邊都是高指名度的區塊，兩處也各有優勢，如文山特區街廓整齊、綠地多，住宅區氣息濃厚，但仍在等待捷運動工，而大東站屬於發展較久的鳳山舊市區，機能成熟，也有捷運行經。

至於預算有限的購屋族，大東站周邊也有價格較親民的中古屋產品。信義房屋鳳山文山店專案經理張源書表示，當地發展較早，為數不多的預售屋或新成屋推案價格已有2字頭行情，反而帶動周邊中古屋市場。

張源書指出，大東站周邊以3房平面車位、4房平面車位產品為主流，屋齡20至30年左右大樓華廈，依屋齡和社區，每坪單價約介在13至15萬，或15至17萬之間，換算成總價帶，3房平面車位的產品約500至700萬。

值得注意的是，根據「高雄實價網」顯示，大東站周邊今年第二季大樓、華廈、公寓的平均單價17.57萬，較上一季15.77萬上漲11%，同時也是過去1年來新高。張源書表示，近期新的造鎮預售屋案場推出，加上鳳山火車站建設議題發酵，使價格有明顯反映。

關鍵字

鳳山 文山特區 大東站 重劃區 高雄

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