房市／平價宅受歡迎　板橋這條路躍升交易熱門路段

據板橋地政事務所統計，6月全區交易最熱絡的前五名街道依序是永翠路、光環路二段、中正路、莊敬路與四川路二段，前四名交易件數多都是因新建案第一次登記後移轉，至於中古屋交易為主的四川路二段，住宅大樓均價則為37.06萬。
信義房屋板橋亞東店專員楊文綺指出，四川路二段從門牌號碼1號開始，末端至200多號，前端主要以公寓、套房產品居多，末端則是中古華廈和大樓，屋齡最新也有10多年，許多則已25年左右。
「四川路末端的中古華廈和大樓以總價親民取勝，是讓該路段交易熱絡的原因。」楊文綺表示，屋齡25年左右的3房不含車位產品，每坪單價約38至41萬左右，由於坪數大小適中，總價約1200至1300萬，無論是與板橋其他區塊相比，或是和位於土城區、捷運下一站的海山站相比，都是非常親民的價格。
楊文綺分析，該路段之所以價格平易近人，主要是因屋齡以及地理位置的緣故。除屋齡較舊，其位置介於板橋和土城交界，步行可抵達捷運站也需走10到12分鐘。不過，在生活機能方面，當地鄰近信義國小、亞東技術學院，除有學校，學校周邊的商店也很發達，此外還有傳統市場和公園。
因為如此，楊文綺表示，四川路二段獲得許多首購族，近期也有不少原本就住在板橋一帶的換屋族，希望控制買房預算，但又盼保有生活機能，因而來此購屋。