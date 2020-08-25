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房市／平價宅受歡迎　板橋這條路躍升交易熱門路段

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 18:00:00

▲四川路二段房價親民、生活機能佳，躋身板橋區交易熱門街道之一。（圖／NOWnews資料照片）
▲四川路二段房價親民、生活機能佳，躋身板橋區交易熱門街道之一。（圖／NOWnews資料照片）
板橋地政事務所公布6月份交易熱絡街道TOP5，其中4個路段都是新建案第一次登記後移轉，致交易量大，唯有近亞東醫院捷運站的四川路二段是因中古屋交易熱絡而登上排行榜。根據實價登錄資料，該路段6月大樓均價每坪37.06萬，是板橋門牌少見的3字頭房價，成為吸引買氣的原因。

據板橋地政事務所統計，6月全區交易最熱絡的前五名街道依序是永翠路、光環路二段、中正路、莊敬路與四川路二段，前四名交易件數多都是因新建案第一次登記後移轉，至於中古屋交易為主的四川路二段，住宅大樓均價則為37.06萬。

信義房屋板橋亞東店專員楊文綺指出，四川路二段從門牌號碼1號開始，末端至200多號，前端主要以公寓、套房產品居多，末端則是中古華廈和大樓，屋齡最新也有10多年，許多則已25年左右。

「四川路末端的中古華廈和大樓以總價親民取勝，是讓該路段交易熱絡的原因。」楊文綺表示，屋齡25年左右的3房不含車位產品，每坪單價約38至41萬左右，由於坪數大小適中，總價約1200至1300萬，無論是與板橋其他區塊相比，或是和位於土城區、捷運下一站的海山站相比，都是非常親民的價格。

楊文綺分析，該路段之所以價格平易近人，主要是因屋齡以及地理位置的緣故。除屋齡較舊，其位置介於板橋和土城交界，步行可抵達捷運站也需走10到12分鐘。不過，在生活機能方面，當地鄰近信義國小、亞東技術學院，除有學校，學校周邊的商店也很發達，此外還有傳統市場和公園。

因為如此，楊文綺表示，四川路二段獲得許多首購族，近期也有不少原本就住在板橋一帶的換屋族，希望控制買房預算，但又盼保有生活機能，因而來此購屋。

關鍵字

四川路 亞東醫院捷運站 板橋 實價登錄 新北市

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