房市／都更宅可買嗎？專家說看兩點

今年1至7月台北市都更與危老的建案占全市總推案量65%，危老與都更漸漸躍為主流。不過，不少網友也討論，買都更宅最怕碰到地主戶太多，掌握管委會後，導致其他住戶意見「被消失」，或是地主戶素質良莠不齊，影響居住品質。
不過，大家房屋企劃研究室主任郎美囡認為，雙北尤其台北市區，要取得素地新建住宅越來越難，新屋勢必得靠都更或危老來供給。而一般來說，多數都更案的地點都坐落在不錯的區段，原住戶素質未必不佳，且許多建商是整合老舊透天來改建，地主戶人數並不多，或是地主戶分回房屋後轉手賣出，新舊住戶不見得會產生衝突；但若買方對於地主戶比例有疑慮，仍可向銷售人員詢問。
郎美囡指出，買都更宅更常遇到的問題，常常是因整合不易，基地面積被侷限之下，能夠蓋的戶數不多，以致於每戶日後須分擔的管理費過於高昂，因為新大樓若要將管理費控制在每坪70至80元之間，同時又要聘請物業管理公司、24小時保全，大約需200戶左右。另外，都更宅常常以預售屋形式推出，買預售屋可能遇到的風險，例如交屋後與想像有落差等，都是更需注意的。
北市萬華區近年也有不少都更案。信義房屋加蚋捷運店店長仇穎翔同樣認為，原住戶未必素質參差，且除非是30戶、40戶以內的小規模新案，地主戶比例才比較高，若社區量體大，新住戶多，不太會有地主戶影響居住品質的問題。
仇穎翔建議，買不買都更宅，與其考量地主戶的問題，更要注意建商和營造商品質、售後服務，避免買到「一案建商」，日後無論居住品質，或是要轉手再賣出，都較有保障。