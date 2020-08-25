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房市／都更宅可買嗎？專家說看兩點

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 18:30:00

▲雙北素地少，都更宅越來越多。（圖／NOWnews資料照片）
▲雙北素地少，都更宅越來越多。（圖／NOWnews資料照片）
雙北地區素地難求，都更推案量攀升，不過，許多購屋族面對都更宅時，常憂心地主戶比例若太高，或是素質良莠不齊，恐造成日後居住品質及管委會運作受到影響。但專家指出，都更宅基地通常都在區段不錯的位置，原住戶未必素質不好，且地主戶也可能轉手把房賣掉；相對來說，購買都更宅反而更應考量若基地不大，管理費是否太高，或因為多是預售屋，會不會買到與預期有落差的物件。

今年1至7月台北市都更與危老的建案占全市總推案量65%，危老與都更漸漸躍為主流。不過，不少網友也討論，買都更宅最怕碰到地主戶太多，掌握管委會後，導致其他住戶意見「被消失」，或是地主戶素質良莠不齊，影響居住品質。

不過，大家房屋企劃研究室主任郎美囡認為，雙北尤其台北市區，要取得素地新建住宅越來越難，新屋勢必得靠都更或危老來供給。而一般來說，多數都更案的地點都坐落在不錯的區段，原住戶素質未必不佳，且許多建商是整合老舊透天來改建，地主戶人數並不多，或是地主戶分回房屋後轉手賣出，新舊住戶不見得會產生衝突；但若買方對於地主戶比例有疑慮，仍可向銷售人員詢問。

郎美囡指出，買都更宅更常遇到的問題，常常是因整合不易，基地面積被侷限之下，能夠蓋的戶數不多，以致於每戶日後須分擔的管理費過於高昂，因為新大樓若要將管理費控制在每坪70至80元之間，同時又要聘請物業管理公司、24小時保全，大約需200戶左右。另外，都更宅常常以預售屋形式推出，買預售屋可能遇到的風險，例如交屋後與想像有落差等，都是更需注意的。

北市萬華區近年也有不少都更案。信義房屋加蚋捷運店店長仇穎翔同樣認為，原住戶未必素質參差，且除非是30戶、40戶以內的小規模新案，地主戶比例才比較高，若社區量體大，新住戶多，不太會有地主戶影響居住品質的問題。

仇穎翔建議，買不買都更宅，與其考量地主戶的問題，更要注意建商和營造商品質、售後服務，避免買到「一案建商」，日後無論居住品質，或是要轉手再賣出，都較有保障。

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台北市 危老 雙北 都更宅 都更

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