房市／官方統計左營交易最熱在這幾條路　親民總價有關

信義房屋大順富民店店長何柏勲說明，以博愛二路為界，以西是鼓山的農16特區，以東則是左營富民路一帶。農16屬於較單純住宅區，商業活動不太過密集；富民路鄰近Costco、義享天地商圈，週邊各式商店林立，生活機能更為完整。兩區特色不同，各自吸引不同需求的購屋族，以富民路來說，格外受到重視生活機能豐富度的買方青睞。
至於價格方面，何柏勲表示，富民路一帶發展比農16早，平均屋齡較舊，大樓多介於13至20年初，但若是屋齡相同的大樓產品，富民路每坪單價約比農16便宜1萬元左右，僅略有差距。他也說，富民路主力產品的單價視社區而有不同，但普遍來說，屋齡20年左右約在19至20萬，屋齡較新則約22至26萬，部分豪宅或社區質感佳的產品，單價可達3字頭左右。
據官方數據，除交易最熱絡的路段是富民路之外，二至四名依序為民族一路、博愛四路、新莊一路。民族一路起自左營與仁武交界，終至左營與三民區交界，路段長度較長，何柏勲說，因為是主要幹道，住宅較容易受噪音干擾，但因沿線有不少新建案，因此交易熱絡。
何柏勲說，博愛路沿線的住宅產品則主打捷運沿線，且因博愛路的路幅寬闊，兩側大樓採光、通風與視野都不錯，受到購屋族青睞。至於新莊一路交易熱絡的原因，則是配合鐵路地下化工程，新莊一路與勝利路日前打通，新舊左營得以串聯，不少買方看好便利性與未來性，選擇買在此處。