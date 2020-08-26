🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 房產

房市／官方統計左營交易最熱在這幾條路　親民總價有關

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 08:30:00

▲據官方統計，富民路是左營區上半年交易最熱絡路段。（圖／NOWnews資料照片）
▲據官方統計，富民路是左營區上半年交易最熱絡路段。（圖／NOWnews資料照片）
高雄市地政局統計今年上半年左營區的熱門交易路段排行榜，交易最熱絡在富民路，其次為民族一路、博愛四路以及新莊一路。專家分析，富民路與農16特區一路之隔，但因生活機能更方便、價格略便宜，獲購屋族青睞；另如新莊一路甫與勝利路打通，可貫穿新舊左營，通車議題也拉抬了當地房市。

信義房屋大順富民店店長何柏勲說明，以博愛二路為界，以西是鼓山的農16特區，以東則是左營富民路一帶。農16屬於較單純住宅區，商業活動不太過密集；富民路鄰近Costco、義享天地商圈，週邊各式商店林立，生活機能更為完整。兩區特色不同，各自吸引不同需求的購屋族，以富民路來說，格外受到重視生活機能豐富度的買方青睞。

至於價格方面，何柏勲表示，富民路一帶發展比農16早，平均屋齡較舊，大樓多介於13至20年初，但若是屋齡相同的大樓產品，富民路每坪單價約比農16便宜1萬元左右，僅略有差距。他也說，富民路主力產品的單價視社區而有不同，但普遍來說，屋齡20年左右約在19至20萬，屋齡較新則約22至26萬，部分豪宅或社區質感佳的產品，單價可達3字頭左右。

據官方數據，除交易最熱絡的路段是富民路之外，二至四名依序為民族一路、博愛四路、新莊一路。民族一路起自左營與仁武交界，終至左營與三民區交界，路段長度較長，何柏勲說，因為是主要幹道，住宅較容易受噪音干擾，但因沿線有不少新建案，因此交易熱絡。

何柏勲說，博愛路沿線的住宅產品則主打捷運沿線，且因博愛路的路幅寬闊，兩側大樓採光、通風與視野都不錯，受到購屋族青睞。至於新莊一路交易熱絡的原因，則是配合鐵路地下化工程，新莊一路與勝利路日前打通，新舊左營得以串聯，不少買方看好便利性與未來性，選擇買在此處。

關鍵字

左營區 民族一路 富民路 高雄市 博愛路

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

[PR]2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

[PR]出道22年23吋螞蟻腰沒變過！曾莞婷分享超有感的5個瘦腰秘訣

出道22年23吋螞蟻腰沒變過！曾莞婷分享超有感的5個瘦腰秘訣

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽