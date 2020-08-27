房市／八德買氣熱　賣很久房子近期都銷出去

「住宅銷售物件變少了，因為好物件賣很快，連賣很久的住宅產品也都賣掉了。」信義房屋八德大和店店長劉邦儀說，八德交易熱絡度一直居高不下。依桃園市內政部統計，今年累計1-7月，八德不動產買賣移轉棟數為2163棟，較去年同期成長17.49%。
從銷售流通天數也可見八德「賣很久的物件都賣掉了」。根據信義房屋企研室提供的資料顯示，八德今年1至2月平均銷售流通天數不到100天，今年7月統計延長平均至140天左右，企研室分析指出，由於該份數據計算標準，是從與客戶簽約日算起，即便是續約也不會重新計算，因此代表原本一直賣不掉物件在近期內銷售，才會將流通平均天數拉長。
八德之所以房市熱絡不斷上揚，與其交通建設相關。劉邦儀說，八德交通建設多，涵蓋軌道與國道交流道等。
桃園捷運綠線整體工程預定於2020年底完成11跨橋面版及部分車站出入口結構，高架工程預計於2025年底完工，目標2026年順利通車。桃園市長鄭文燦日前視察八德捷運工程時表示，八德區是桃園捷運重要入口，設有5個車站，後續尚有捷運綠線延伸中壢段、捷運三鶯線延伸八德段、大溪埔頂支線等。其中，八德G01站、G04站周邊部分空間將作為聯開基地之用，未來可接此興建大樓，開發效益相當高。