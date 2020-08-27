房市／近水湳等四大利多加持　台中12期重劃區需求熱

台中市地政局統計，全市7月交易移轉棟數是今年首次超過4000棟，而西屯區565棟更居各行政區之冠。信義房屋逢甲12期店店長許竣凱表示，西屯區本來就是台中市的蛋黃區，以12期重劃區為例，近期在「四大利多」和房貸利率低的因素之下，買方積極出手，更是形成需求大於供給的狀況。
所謂「四大利多」，許竣凱分析，第一，12期南側與七期為鄰，北七期有大遠百、新光三越等百貨公司林立，商業發達；第二，台中市府擬將鄰近的水湳地區打造為經貿園區、智慧城，發展前景佳；第三，逢甲商圈本來就是台中具指標性的商圈；第四，鄰近的中科園區有許多知名廠商進駐設廠，就業人口大幅增加。在這四大因素帶動下，使12期一帶的房地需求大增。
許竣凱觀察，近期除自住買方外，置產客也不少，因此，近期分店內無論低總價400多萬的住宅，乃至於較高總價住宅、上千萬元土地案件交易熱絡度提高。他進一步說明，以住宅來說，預售屋只要CP值高通常很快完銷，連帶讓價格更親民的中古屋也受惠；至於最受青睞的主力產品，預售屋3房含車位總價約1200萬左右，2房含車位約900到1000萬，若是中古大樓，3房含車位約1000萬，2房則約800到900萬。
許竣凱也表示，由於近期需求大於供給，也因此，過去很多賣半年、1年沒賣掉的庫存，也正漸漸去化中。