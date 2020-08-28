房市／花東國旅正夯　帶動農舍、休閒宅買氣

根據內政部統計月報，花蓮縣今年7月買賣移轉棟數374棟，與6月份相較，月增率9%，與去年同期相較年增率則有19%；6月份的買賣移轉棟數也很亮眼，342棟與去年6月相較，年增率高達46%，花蓮近月來買賣移轉量升溫。
住商不動產花蓮林森加盟店店長林偉彬指出，蘇花改通車後，增加北部地區到花蓮的便利性，此外，今年新冠肺炎疫情爆發之初，花蓮始終維持零確診，近期全國疫情也都獲得控制，兩因素之下，刺激更多觀光客湧入。
也因此，林偉彬觀察到，今年第二季以來，有兩類產品詢問度、交易量特別出色。其一是外地置產客到花蓮尋找可經營民宿的農舍，另外則是可作為度假用的退休宅或休閒宅，甚至有新建案直接主打「火車站前收租宅」、「度假休閒宅」等。
他進一步說明，2015年之後要興建農舍非常不容易，因此全花蓮縣境內農舍目前約維持在近4000棟，不及宜蘭縣破萬棟，由於物件稀少，最近國旅又夯，格外吸引外地置產客投資意願。農舍依景色分為兩類，吉安與壽豐鄉的農舍以花東縱谷景色為主，地坪多300至1000坪，價格介於2000萬至4000萬間；豐濱與鹽寮則以海景為招牌，價格也略高，以土地300坪、建坪80到100坪的農舍來說，價格約3000萬至5000萬。
除此之外，林偉彬說，到花蓮買退休宅或休閒宅的買方也越來越多。據他觀察，不少退休族大半輩子住在大都市的大樓中，因此偏好到花蓮吉安、壽豐一帶買座小平房，以總價300至600萬詢問度最高；也有一些買方住慣大樓，或是喜愛震後興建的新屋，因而鎖定花蓮市區的新建案，使花蓮市的新大樓目前單價逼近3字頭了。