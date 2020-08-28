房市／安坑輕軌明年完工　專家坦言大漲不易　保值可期

信義房屋依實價登錄資料進行統計，安坑輕軌各站點近三年來交易量持穩，房價均有上漲；其中，位於安康路和安和路口的K6安康站的交易量最大，今年前6月交易達135件；位於新店央北重劃區的K9十四張站交易單價最高，今年前6月平均價格為43.83萬元。
對於安坑輕軌站點周邊近三年來房價均有成長，信義房屋新店安康店店長李品賦指出，安坑公車系統發達，沿線多達12線公車直達雙北與新店捷運站，但輕軌能通車，對當地無疑是一大加分。
今年前６月站點周邊價格均有微幅上升，李品賦指出，由於輕軌通車議題對房價的效應在前幾年陸續發酵，今年應是隨著全台房市熱而跟著反彈比重高，其實尚未回到2013、2014年房價高點。
也因對通車漲價期待高，部分屋主惜售，導致捷運站點周邊銷售物件減少。李品賦認為，安坑輕軌通車議題已讓房價提前反應，未來要大漲的可能性低，但保值性絕對很高。
除此，安坑輕軌共有9個站點，以K6站至k8站單坪平均交易價格較高，均有站上3字頭。李品賦指出，因區域中心住宅多，該軌道行經安坑地區外圍，以K6至K8站周邊商圈較為熱鬧。
而安坑主要幹道是安康路，包含全聯、頂好和郵局等，以及各式餐廳、診所等生活機能齊全，學校也有雙城國小、安康高中、景文科技大學等學區資源到位，因區域房價相較市中心較親民，頗受首購族青睞。