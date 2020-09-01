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房市／年輕首購湧入南港　這裡生活圈還爆出滿額小學

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-09-01 08:30:00

▲中研院生活區磁吸人口，當地胡適國小連續兩年成額滿學校。（圖／NOWnews資料照片）
▲中研院生活區磁吸人口，當地胡適國小連續兩年成額滿學校。（圖／NOWnews資料照片）
中研院生活圈房價較南港市中心親民，居住環境、生活機能均佳，不只受退休人士喜愛，小家庭、首購族也不少。北市府就統計，當地中研里10年前僅是南港區人口數第三大里，如今以9750人居冠；教育局的額滿學校名單，近中研院的胡適國小，也從去年起躋身其中。

北市教育局4月中旬公布109學年度額滿學校名單，南港區共有南港、東新、胡適3所額滿學校，與去年（108學年度）校數一樣，但107學年度僅南港、東新兩所，甚至在106學年度之前，只有南港國小一所，可見南港區近年來確實有不少年輕家庭移入。再進一步分析胡適國小學區，來自中研里、九如里，其中，中研里2019年人口9750人，是全區之冠。

中研院一帶之所以吸引人口移入，信義房屋南港店店長吳佳螢指出，中研院園區大，很多附近居民都喜歡在園區內散步、運動，加上附近公園綠地也不少，清幽舒適的居住環境備受退休族群喜愛。

除此之外，中研院生活圈搭公車2至3站可達捷運南港展覽館站，即便是步行，約15分鐘內可達，南港展覽館站是文湖線、板南線的交會站，對上班族來說，要到內湖、信義區、東區，甚至是大安站，都相當方便。中研院生活圈也不缺傳統市場、超市、Youbike站，生活機能成熟。

吳佳螢說，最重要的是，中研院一帶房價相對南港市中心親民，例如南港站前、經貿園區，單價多從70萬起跳，有的甚至直逼90萬，對於預算有限的購屋族來說，就會到中研院生活圈尋覓物件。當地的主力產品公寓、大樓，一般來說，5至10年大樓如華固文匯、中研帝寶等建案，單價45至50萬間；30年以上公寓受樓層、屋況影響，單價落差比較大，介於35至45萬間。

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