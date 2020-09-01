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房市／台中潭子新屋開價破3字頭　專家說這價位較合理

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-09-01 18:00:00

▲台中市潭子新建案較少，又受北屯房市帶動，近期有預售屋開價3字頭。（圖／NOWnews資料照片）
▲台中市潭子新建案較少，又受北屯房市帶動，近期有預售屋開價3字頭。（圖／NOWnews資料照片）
有網友近期在Mobile01上PO文驚呼，看到台中市潭子最新預售屋建案開價竟破30萬！當地房仲指出，潭子新成屋實際成交價20至25萬較合理，25至30萬間已是少數；不過，建商之所以敢喊出高價，主要在於潭子受惠北屯房市的帶動，以及當地新屋較少的緣故。

網友以「潭子區居然開價破30萬」為題PO文，回文網友雖紛紛表示，實際成交價大約仍在2字頭，不過許多人也說，「當地太久沒有新房子住，會有人買來出租」、「潭子新建案不多，千坪基地更少，好不容易拿到土地，賣便宜不太可能」、「主要是吃11期吧，洲際旁實價登錄都出現31萬了」。

住商不動產潭子中山加盟店店東張寶鴻表示，目前潭子有兩個建案開價3字頭或接近3字頭，之所以開價較高，除建商品牌之外，兩處土地取得成本據傳每坪在32萬以上，銷售價格因而被提高；此外，當地其餘大樓屋齡多20甚至30年以上，因為新屋少，開價才敢比較高，與當地中古屋每坪單價約17至19萬有不小差距。

但張寶鴻也說，雖有新案開價3字頭，實際成交價格應會在25至30萬之間，「這也算是比較高的成交價了」，通常是建案有特色或是坐落位置特別好，潭子地區才能夠賣到這種價格，例如先前有一建案其所在學區是雙語學校，且建案品質不錯、戶數又少；至於其他一般型的新屋，成交價格多會落在20至25萬，是較合理的區間，若是10年以上中古屋，則不到2字頭。

除新屋少，價格相對高，張寶鴻認為，潭子長期來看有國道四號延伸案，完工後有助交通機能，短、中期來說，則受惠於北屯11期、G0特區的房市熱度，因而受到帶動。

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潭子區 台中 新成屋 Mobile01 建案

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