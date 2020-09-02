房市／高雄後驛、鼎山舊商圈推新案　首購和換屋族一起來

進一步觀察地政局公布1到8月全區熱門交易路段，前五名依序為建國三路、民族一路、十全一路、金鼎路與敦化街。信義房屋明誠鼎山店店長孫再生指出，三民區東西向橫跨的幅員大，且由於居住的人口多，自住買盤一向穩定且強勁，之所以能在既有買盤之上，交易移轉量還能有超過60%的成長空間，與整體房市景氣熱，以及新建案交屋有關；例如今年以來的熱門交易路段，分布在高雄車站附近的後驛商圈、近金獅湖的鼎山生活圈，民族一路則是主要幹道，沿線有「高雄小天母」之稱的河堤社區，都是中古屋交易熱絡，但也不乏新推案的區段。
孫再生進一步說明，建國三路、十全一路與敦化街都近高雄火車站，其中，十全路與敦化街屬後車站後驛商圈，昔日以老舊透天厝為主，但隨著鐵路底下化建設發酵，近年有不少建商開始收購老屋，改建成新大樓；又如民族一路，由於是省道，又有河堤社區，中古屋本就不少，交通條件優越之下，也吸引建商插旗推案。
另以鼎山生活圈為例，雖沒有捷運行經，但擁有金獅湖、24小時家樂福、義大醫院大昌分院，也鄰近榮總、文藻外語學院，生活機能完整豐富；房價方面，屋齡15到20年中古大樓單價約15到17萬，10年內約18到20萬，比鄰近的漢神巨蛋、凹子底商圈更親民，因此也很吸引自住客目光。
孫再生強調，正是因為這些路段及生活圈有許多中古屋，且不乏新推案，才讓原本就龐大的移轉量，能夠持續往上攀升。