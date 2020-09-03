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房市／投資客不玩了　台中烏日房價下修　自住客意願提高

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-09-03 08:00:00

▲烏日尤其高鐵特區一帶，房價有下修趨勢，使自住客進場意願提高。（圖／住商不動產提供）
▲烏日尤其高鐵特區一帶，房價有下修趨勢，使自住客進場意願提高。（圖／住商不動產提供）
台中烏日尤其高鐵特區一帶新建案多，但過去因機能還不到位，房價相對炒得太高，自住客接受度不高。目前新建案仍陸續推出，開價依舊居高不下，動輒超過每坪25萬，但在地房仲也觀察到，龐大賣壓下，已有投資客退場不玩了，房價約有每坪2到3萬元的下修空間，如此一來反而提升自住客購買意願，進而增加交易量。

台中市地政局公布8月交易移轉棟數資料，烏日區248棟，較去年同期76棟，年增率大幅成長226%，大里區493棟，也較去年同期203棟，年增率成長高達142.8%，是各主要行政區年增率最高的兩區。

住商不動產台中高鐵加盟店店長黃淑惠表示，烏日尤其高鐵特區一帶，房屋供給量大，且新建案仍陸續推出，前幾年蓋完的也還有餘屋，因賣壓龐大，雖然新屋開價仍高於每坪25萬，部分甚至近3字頭，但也有不少投資客認為已無獲利空間，選擇退場不玩了，每坪約有2到3萬元讓利空間。

舉例來說，高點時，高鐵特區屋齡10年內大樓均價約23萬，目前則約20萬左右，等於每坪有2到3萬元的下修空間。

黃淑惠表示，由於價格趨向合理，加上房貸利率低，現在買方本來就很注重交通機能，烏日有三鐵共構，大里也有快速道路，都是很方便的地方，才會吸引建商插旗、民眾購屋，而烏日則是在房價盤整後，吸引較多自住客。

信義房屋大里興大店店長巫忠穎也表示，大里公共建設不斷推動，包括運動中心、台74線增設匝道，加上本身人口就多，又有中軟、大里工業區就業人口支撐，因此除新推案之外，總價300多萬的公寓、總價千萬左右的電梯大樓，乃至於2500萬以上新的電梯別墅，各類產品有各自客群，刺激交易量放大。

由於大里與烏日相鄰，兩區域交易年增率同樣亮眼，巫忠穎也分析，大里、烏日都是台中市區的衛星區，房價相對親民，而在地緣關係影響下，大里更能吸引台74線沿線如霧峰、南投的買方，烏日則較獲「海線」區域以及彰化買方青睞。

關鍵字

台中 烏日 高鐵特區 房貸利率 三鐵共構

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