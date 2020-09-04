房市／汐止未來有望成為唯一三鐵共構生活圈　吸納北市客

根據內政部實價登錄統計顯示，汐止樟樹生活圈住宅交易量每年始終保持200件以上，信義房屋汐止樟樹店主任曾瀚冊表示，相較汐止其他生活圈，樟樹生活圈自成一格，幾乎都是在地人，是汐止自住客首選之一，每年的交易量表現穩定，而近期因低利及剛性需求增加，且交通議題不斷，許多屋主都紛紛期望高過行情才肯出售，就是看準未來樟樹生活圈中有台鐵、捷運以及輕軌三鐵併行利多，價格行情還能有所提升而議價空間小。
曾瀚冊說明，樟樹生活圈中的主流產品是2到3房大樓產品，不論新屋或中古詢問度都很高，且以自住小家庭為主要客群，相較於內湖南港總價動輒超過2000萬，樟樹生活圈中古2房總價介於700~900萬之間，新屋2房則介於800~1200萬之間相當親民，他同時也指出今年上半年受疫情影響從網路上看屋購買者比例從原本的2成升高約到5成，而且大部分都是已經在南港內湖都詢過屋，最後因CP值高以及未來交通建設而選擇汐止樟樹生活圈。
樟樹生活圈步行至台鐵汐科站約10分鐘，距離遠雄iFG廣場百貨、汐止Costco開車最快只要10分鐘以內，曾瀚冊指出這裡的生活機能完整有樟樹夜市、忠厚市場、農會、郵局、金融機構、頂好超市、傳統小吃等，但值得一提的是幾乎沒有娛樂商家，居住環境非常單純，學區有樟樹國小、樟樹國中、樟樹實創高中，除了當地自住客換屋外，也吸引部份基隆小家庭前來購屋設學區。
最後曾瀚冊補充，不只未來的三鐵以及本來就有的國道1號、3號以及環東大道等多條快速道路，新北市府也於今年上半年展開前置工程拓寬康寧街，增設國道1號汐止交流道南下入口匝道，雖不確定完工日期，但有望紓解上下班時間大同路的車潮，樟樹生活圈南北向交通也將更為便利。