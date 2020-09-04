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房市／台南市府打通這條路　舊安平現發展契機

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-09-04 18:30:00

▲和緯路開通後，對於進出舊安平的交通可望有所助益。（圖／NOWnews資料照片）
▲和緯路開通後，對於進出舊安平的交通可望有所助益。（圖／NOWnews資料照片）
台南市分10餘期計畫開闢和緯路，使該路段成為中西區、北區通往安平的交通要道；市府日前表示，最後1公里「和緯路五段延伸工程」獲中央核定補助，預計2021年底完工，未來和緯路最西側將延伸進入舊安平地區。專家認為，和緯路全線開通後，除紓緩當地交通問題，對於舊安平、華平路沿線的發展，也會有所帶動。

依規劃，和緯路東邊起自北門路，全長5.4公里，30年前至今分10餘期計畫開闢，如今最西邊到華平路止，剩下約1公里路段還未打通；日後往西打通延伸，中西區、北區將能直通舊安平。台南市府表示，該工程預計斥資4.3億，完工後可達到分流進出舊安平車流，以及帶動當地觀光、經濟發展的效果。

信義房屋安平店店長呂浩廷指出，目前和緯路最西到華平路為止，且和緯路接華平路幾乎呈90度急轉彎，這樣的道路設計常造成車禍事故；此外，每逢假日，進出舊安平的車流讓民權路等路段相當壅塞。因此，若和緯路向西延伸，直接通往舊安平地區，將能有效降低事故發生機會並紓緩車潮。

除了對交通上的助益，呂浩廷也認為，和緯路「最後1公里」開通之後，對於舊安平及華平路沿線的房地發展也是契機。

又如華平路現在西側是魚塭，僅東側有建案聚集，且以透天為主，屋齡數十年的老透天，價格在千萬以內，但是10年左右屋齡較新的透天別墅，價格則介於1500至3500萬，尤其屋齡越新或是配有電梯，價格在2000萬以上；另外，也有少部分主打景觀的社區大樓，目前成交價格都在2字頭以上。

呂浩廷強調，因安平可建設的素地越來越少，主要路段如華平路、賢北國小一帶的土地相當精華，因此待和緯路打通後，周邊土地及社區均有望受惠。

關鍵字

和緯路 台南市 中西區 北區 和緯路五段延伸工程

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