NOWnews 今日新聞 navigate_next 房產

房市／住大樓最怕趕上班電梯等太久　專家說１：３最適宜

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-09-04 18:00:00

▲專家表示，梯戶比1：３是較合適的比例。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家表示，梯戶比1：３是較合適的比例。（圖／NOWnews資料照片）
買房堪稱是人生最大一筆花費，因此要考慮的項目也很多，其中，電梯數量和單層戶數的「梯戶比」，也是必須注意的一環。專家指出，「1：３」一般是接受度較高的比例，較能在使用方便性以及房價上取得平衡；但專家也提醒，高梯戶比不見得代表該社區不好，仍要根據住戶的組成屬性做通盤考量。

根據《建築技術規則》規定，6樓以上必須設置至少1座電梯；而所謂梯戶比的計算方式，是指一層若有6戶，配有2座電梯，梯戶比就是2：6（也就是1：3）。一般來說，梯戶比的高低與住戶等待電梯的時間有關。

怎樣的梯戶比最恰當？信義房屋七期河南店店長杜得琳指出，若是一般以3、4房為主的社區大樓，住戶多是家庭居多，1：3會是普遍較能接受的比例，因為若是1層1戶配1座電梯，梯戶比僅1：1，雖有隱密性、等待電梯時間也短，但住戶相對需分擔較高維護費用，市面上多是豪宅產品才會規劃如此低的梯戶比。因此，考量等待時間、管理費及房價，1：3的比例較合適。

但杜得琳也指出，高梯戶比未必就是不好，買方應就梯戶比以及該社區住戶的組成屬性通盤考量。他舉例說明，住宅大樓如果一層10至12戶配2座電梯，雖是高梯戶比，但因戶數多，勢必有不少是小坪數套房、1+1房，住戶可能有學生、SOHO族、非朝九晚五上班族，不會全部都是有上班上課需求的小家庭，因此使用電梯的時間不見得都擠在上下班時段，即使梯戶比高，等待時間也不一定很久。

住商不動產企研室經理徐佳馨則表示，1：3到1：4的梯戶比是比較好的比例，另外也要考量樓層高度，例如一層10戶、共20樓，等於該棟就有200戶，梯戶比的比例就應該再更低，以免戶數太多，住戶在上下班時段仍等不到電梯。她也表示，如果是超高樓社區，若管理得宜，有些也會將電梯分為高樓層專用電梯、中低樓層專用電梯，以此達到分流效果，買房前都可多加留意。

關鍵字

梯戶比 高梯戶 豪宅產品 電梯 高樓社區

延伸閱讀

NOW民調中心

口罩國家隊混陸貨 您怎麼看？

口罩國家隊混陸貨 您怎麼看？

繼續作答
2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽