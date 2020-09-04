房市／住大樓最怕趕上班電梯等太久　專家說１：３最適宜

根據《建築技術規則》規定，6樓以上必須設置至少1座電梯；而所謂梯戶比的計算方式，是指一層若有6戶，配有2座電梯，梯戶比就是2：6（也就是1：3）。一般來說，梯戶比的高低與住戶等待電梯的時間有關。
怎樣的梯戶比最恰當？信義房屋七期河南店店長杜得琳指出，若是一般以3、4房為主的社區大樓，住戶多是家庭居多，1：3會是普遍較能接受的比例，因為若是1層1戶配1座電梯，梯戶比僅1：1，雖有隱密性、等待電梯時間也短，但住戶相對需分擔較高維護費用，市面上多是豪宅產品才會規劃如此低的梯戶比。因此，考量等待時間、管理費及房價，1：3的比例較合適。
但杜得琳也指出，高梯戶比未必就是不好，買方應就梯戶比以及該社區住戶的組成屬性通盤考量。他舉例說明，住宅大樓如果一層10至12戶配2座電梯，雖是高梯戶比，但因戶數多，勢必有不少是小坪數套房、1+1房，住戶可能有學生、SOHO族、非朝九晚五上班族，不會全部都是有上班上課需求的小家庭，因此使用電梯的時間不見得都擠在上下班時段，即使梯戶比高，等待時間也不一定很久。
住商不動產企研室經理徐佳馨則表示，1：3到1：4的梯戶比是比較好的比例，另外也要考量樓層高度，例如一層10戶、共20樓，等於該棟就有200戶，梯戶比的比例就應該再更低，以免戶數太多，住戶在上下班時段仍等不到電梯。她也表示，如果是超高樓社區，若管理得宜，有些也會將電梯分為高樓層專用電梯、中低樓層專用電梯，以此達到分流效果，買房前都可多加留意。