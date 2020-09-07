房市／桃園鐵路地下工程獲中央大力支持　這站點漲最多

桃園市政府日前發布新聞稿提及，「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」綜合規劃獲行政院核定，桃園鐵路地下化是桃園的百年基礎建設，將縫合桃園、中壢兩大都會區；桃鐵地下化現在已陸續進入工程招標及施工階段，未來桃園站可銜接捷運綠線和棕線，中壢站可串聯機場線及綠線，桃園市內未來會有10個火車站。
桃園桃園鐵路地下化路線起點在新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，至桃園市平鎮區台66線南側，全長約17.95公里，除了既有桃園、內壢及中壢車站，增設鳳鳴、中路、桃園醫院、中原及平鎮等5座通勤車站。且將於桃園、中壢及內壢車站站區興建共構大樓。
觀察今年上半年實價登錄資料，桃園所有火車站點以內壢火車站房價年增率成長幅度最高，約7%左，但交易量出現萎縮情況。信義房屋內壢莊敬店店長黃兆寬表示，內壢車站周邊建設號稱有三寶包括內壢北營區、內壢車站轉型與遠東紡織廠工業土地轉型，均以陸續動工，最重要的鐵路地下化有了重要消息，對區域房市更是加溫。
黃兆寬進一步說明，內壢車站周邊量能沒有提升有兩個原因，其一是去年有新建案交屋，導致基期高，另一是，屋主期待議題對區域房市再發酵而惜售，導致交易量下滑。不過，該鐵路建設議題仍讓房價微幅上漲。