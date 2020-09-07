房市／楠梓老屋總價不用500萬　在地客接受度高

授信額度是指銀行批准可以向客戶借貸、或是已經貸出的最高貸款本金。金融聯徵中心資料顯示，高雄市今年第二季平均授信額度最高的路段，多半位於鼓山的美術館特區，包括美術北五街1590萬、美術南三路1356萬。至於主要行政區內房貸金額相對親民的路段，則是楠梓區興楠路280萬，以及橋頭區中正路287萬，也是全市平均授信額度唯二低於300萬。
信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖表示，興楠路上房屋有新有舊，部分屋齡太舊的，價格的確頗低，不過，通常是在地人比較會買賣這類產品，從外區域來的首購族，多半都有「既然已經買到楠梓（蛋白區），就要買新一點」的觀念，因此，主要仍會鎖定新成屋，或是屋齡10年以內的新古屋。
蔡岳霖說，目前楠梓新成屋單價每坪17到18萬以上，相對來說，屋齡10年內的新古屋每坪15到17萬左右，公設比也會比新成屋略低，對於首購族而言是CP值蠻高的選擇。
根據今年1到7月實價登錄資料，興楠路54筆交易，僅有6筆交易總價超過500萬，且多以超過20甚至30年的公寓、華廈、大樓與透天為主，少數為10多年屋齡。
至於橋頭區中正路，根據實價登錄資料，今年1到7月交易總價最高是屋齡40年透天730萬，其餘是同一華廈新建案交屋，雖是全新，但因權狀坪數都在20坪左右，因此總價均未超過500萬元。