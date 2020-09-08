房市／離南科僅20分鐘車程　永康這商圈好威

鹽行是永康北部聚落，早期有許多鹽商聚集而得名，由於發展已久，近年又有建設議題加持，使當地人口明顯成長，鹽行里2018年又劃分出鹽興里，其戶數在3年中有5%增幅。信義房屋永康鹽行店店長李聿旌說，當地中正南路、中正北路有多間銀行，也可視為商業活絡、人口聚集的指標。
李聿旌也提到，鹽行地區還有一大特色，就是擁有全台灣第一間有得來速的星巴克，以及第一家內外以Tiffany藍妝點的7-11門市；同時，全台南唯一一間愛買，也在鹽行。其他生活機能部分，由於也鄰近台南應用科技大學，因此周邊食衣住行等也都很完整。
有鑑於這些優勢，加上永康距離南科最近的區塊就在鹽行，李聿旌表示，當地吸納不少南科工作族群居住，例如有客戶認為新市距離市區較遠，考量上班時間和居住條件，因此選擇落腳鹽行。
今年第二季的《台南市房地產市場季報》也指出，永康鹽行國中區段徵收區範圍大致東臨中山高、三民街，西至永安路，南接物流及轉運服務設施專用區，北則到三崁店社區，都市計劃面積約61公頃。未來該處預計新設學校、拓寬永康與安南間的主要聯絡幹道永安路、整治永康大排以達防洪休憩功能、劃設住商區域。李聿旌強調，既有居民的居住需求加上南科發展、永康本身的建設，帶動鹽行當地房市的交易量。
據實價登錄資料，鹽行地區15年內中古透天價格約1000至1500萬左右，李聿旌說，除自住客外，也有企業主、工廠老闆買來作宿舍使用；當地新大樓較少，少數新的社區單價約落在17至20萬，主要買方是南科族群。
台南 永康 鹽行地區 星巴克得來速 台南市房地產市場季報