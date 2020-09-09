房市／公路影響房市少　台74線開新匝道對大里反而利多

中央與台中市府規劃分三期為台74線新設匝道，將使太平、大里以及霧峰地區路網更完善。預計2022年底首先完工的大里及霧峰地區匝道（草湖匝道），日前正式開工，通車後將讓軟體園區經台74線上國道更便捷。
其次是預計2024年完工的六順橋南入匝道，通車後可分擔太平交流道南入車流，主要服務東區以及太平地區民眾，目前綜合規劃報告已報中央審核，年底將開始辦理用地取得；2025年則會再完成十九甲北出匝道，通車後服務往返大里十九甲地區與大里工業區民眾，減少環中東路繞行車流，目前工程規劃設計及環差分析報告標案都在招標程序中。
信義房屋大里興大店店長巫忠穎說明，大里有許多公共建設正在推動，台74線增設匝道就是其中一項。大里原本人口就多，且房價相較市中心區域親民、產品別多元，例如總價300萬的公寓，或是600至800萬買全新2房、1000至1200萬買全新3房，甚至2500萬以上新透天等產品都有，再加上地緣關係，除本地客外，也能吸引不少南投、霧峰等鄰近區域的民眾移居。
因此，以剛開工的草湖匝道為例，過去大里溪南至霧峰區沒有匝道，增設後將使往返大里、霧峰更便利，對於吸引人口居住，及台中都會區往外擴散都會有效果。
住商不動產企畫研究室經理徐佳馨則指出，一般來說，蓋捷運、輕軌等軌道建設，通車前對於房市會有一波明顯的漲幅，但公路建設則較少有此效果，因為多數國道或省道出入匝道，並不會位於正市區內。但有一特例正是台中的台74線快速道路，該路段串起台中多個行政區，是通勤往來重要命脈，因此通車後周邊交易價量就有帶動。