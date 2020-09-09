房市／三蘆捷運站點　僅剩重陽橋重劃區還有3字頭

新北市地政局最新一期《不動產市場分析季報》指出，三重、蘆洲地區各捷運站周邊的大樓單價，都穩坐4字頭，唯獨重陽橋重劃區大樓單價37.6萬。
信義房屋三重重劃店店長鄭伯灝表示，年初時，市場上的確有3字頭的產品，不過疫情趨緩後，加上房貸低利，這2個月買方積極出手之下，除非是高總價的河景宅尚有3字頭，否則一般的產品「3字頭已經絕跡了！」
鄭伯灝進一步說明，重陽橋重劃區大致可分為三區塊，最熱鬧的家樂福商圈一帶，由於機能最完整，最受購屋族青睞，房價也最高，屋齡5至10年大樓，目前單價約43至45萬；進安街一帶屬於純住宅區，商店較少，5至10年大樓單價約40至43萬；至於環河北路沿線，多為大坪數河景宅，雖仍有3字頭產品，但總價相對高，都需2000萬甚至3000萬以上。
但即使經歷一陣搶買，致使當地房價回不去3字頭，鄭伯灝說，主要原因是有捷運北環段支撐；根據規劃，北環段經徐匯中學站後，會在重劃區內的五華街與集賢路口（Y22），以及五華國小東側（Y23）各設一站，接著就會進入台北市。
鄭伯灝也預估，由於捷運通車前多半會有一波房價漲幅，重陽橋重劃區屆時會有2座北環段站點，房價將1至2成的成長空間。
新北市不動產市場分析季報 實價登錄 重陽橋重劃區 三重 蘆洲