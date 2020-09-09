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房市／三蘆捷運站點　僅剩重陽橋重劃區還有3字頭

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-09-09 18:00:00

▲重陽橋重劃區未來將有新北捷運北環段行經。（圖／NOWnews資料照片）
▲重陽橋重劃區未來將有新北捷運北環段行經。（圖／NOWnews資料照片）
《新北市不動產市場分析季報》統計今年第一季各區實價登錄資料，三重、蘆洲各捷運站周邊與重劃區，僅剩重陽橋重劃區的大樓單價還有3字頭。不過，在地房仲業者指出，疫情趨緩後，買氣大好，當地3字頭的產品幾乎絕跡了，不過，即便房價漲到4字頭，預計捷運北環段通車前還能1至2成漲幅。

新北市地政局最新一期《不動產市場分析季報》指出，三重、蘆洲地區各捷運站周邊的大樓單價，都穩坐4字頭，唯獨重陽橋重劃區大樓單價37.6萬。

信義房屋三重重劃店店長鄭伯灝表示，年初時，市場上的確有3字頭的產品，不過疫情趨緩後，加上房貸低利，這2個月買方積極出手之下，除非是高總價的河景宅尚有3字頭，否則一般的產品「3字頭已經絕跡了！」

鄭伯灝進一步說明，重陽橋重劃區大致可分為三區塊，最熱鬧的家樂福商圈一帶，由於機能最完整，最受購屋族青睞，房價也最高，屋齡5至10年大樓，目前單價約43至45萬；進安街一帶屬於純住宅區，商店較少，5至10年大樓單價約40至43萬；至於環河北路沿線，多為大坪數河景宅，雖仍有3字頭產品，但總價相對高，都需2000萬甚至3000萬以上。

但即使經歷一陣搶買，致使當地房價回不去3字頭，鄭伯灝說，主要原因是有捷運北環段支撐；根據規劃，北環段經徐匯中學站後，會在重劃區內的五華街與集賢路口（Y22），以及五華國小東側（Y23）各設一站，接著就會進入台北市。

鄭伯灝也預估，由於捷運通車前多半會有一波房價漲幅，重陽橋重劃區屆時會有2座北環段站點，房價將1至2成的成長空間。

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新北市不動產市場分析季報 實價登錄 重陽橋重劃區 三重 蘆洲

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