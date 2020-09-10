房市／花蓮市購屋熱區在這　交易單價破2字頭

花蓮縣今年第二季申貸件數481件，不但比第一季390件成長了23%，也是繼2013年第四季以來新高，且是2009年至今次高。進一步觀察全縣各鄉鎮市房貸申貸量，以花蓮市最多，其中，25件都在富裕七街。
實價登錄顯示，富裕七街今年1到6月的交易主要都是新華廈交屋，每戶權狀坪數多在30坪以下，甚至有20坪以下的套房，總價則在700萬以下。
住商不動產花蓮林森加盟店店長林偉彬指出，花蓮市土地取得成本逐年高漲，目前每坪都在20萬以上，建商考量成本與利潤，近期出現不少大樓推案。因為土地取得成本高，新大樓單價介於20至27萬之間，並不便宜，建商因而壓低坪數，以較低總價吸引購屋族；再者，考量小坪數貸款不易，因此「市場主流是15坪以上、最多到25至28坪之間」。
花蓮市今年交易最熱的路段在富裕七街，林偉彬也表示，富裕七街近火車站，事實上，包括火車站的前後站、東大門夜市、慈濟北昌一帶，都是新建案推出的熱區，且由於地段好、機能佳，也能吸引不少在地首購族、外縣市到花蓮工作族群目光，也有外地客購買作為休閒宅、退休宅。
相較這些推案、購屋熱區，花蓮美崙一向被在地人認為是傳統軍公教區域，且屬於文教區，居住環境也不錯，但林偉彬卻發現，當地雖然也有推案，但相較市區的買氣以及客群的多元性，美崙主要仍以在地換屋族、軍公教人士為主，買方購買與追價意願都不若市中心明顯，推測與當地大樓產品坪數相對大一些也有關。