房市／買氣回籠　安坑輕軌K6站交易最熱

新店安坑輕軌目前進度已達七成，預定明年完工，根據實價登錄顯示，安坑輕軌沿線站點以位在安商路商圈內的K6站交易最熱絡，單價也破3字頭。房市專家表示，前幾年市場不穩定時，促使許多人往低價區移動，而輕軌交通議題使安坑房價就從2018年一路緩漲，雖然今年第一季受疫情影響交易量降低，但五月也隨著房市轉好，安坑買氣再度回籠。
信義房屋安康安德店店長闕建丞表示，安坑輕軌沿線這兩年價量表現都不錯，去年一整年各站加起來超過1200件交易，而目前以K6站交易量及價格最熱絡，單價介於33~37萬之間，主要K6站就是安康路二段商圈，機能完整且交通方便，甚至部分建商先建後售，對此區非常有信心。
而安坑一直以來深受首購族青睞，主因在於機能及交通皆便利價格又親民，闕建丞指出，以新北市步行五分鐘有捷運或輕軌的住宅價格當中，安坑地區算是最親民的。目前輕軌K6站週邊最受消費者喜愛的是電梯3房含車位，總價約落在1500萬左右。
安坑輕軌K6站安康路二段週邊機能完整，有全聯、頂好超市，傳統市場、麥當勞、圖書館、郵局，鄰近有安康森林公園、陽光運動公園等休閒綠地。
開車族可利用安坑交流道、中安大橋等多元道路系統，開車約20分鐘可達敦南、信義商圈，安坑輕軌銜接環狀線十四張站，大大縮短通勤族上下班時間，鄰近安康路上更有多達11線公車，交通網路四通八達。