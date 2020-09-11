房市／買氣回籠　安坑輕軌K6站交易最熱

新店安坑輕軌目前進度已達七成，預定明年完工，根據實價登錄顯示，安坑輕軌沿線站點以位在安商路商圈內的K6站交易最熱絡，單價也破3字頭。房市專家表示，前幾年市場不穩定時，促使許多人往低價區移動，而輕軌交通議題使安坑房價就從2018年一路緩漲，雖然今年第一季受疫情影響交易量降低，但五月也隨著房市轉好，安坑買氣再度回籠。



