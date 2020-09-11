房市／網友驚呼高雄亞灣區公寓漲　總價500萬太吸客

一名網友在PTT「home-sale」版PO文表示，自己最近在看亞洲新灣區、三多商圈一帶的公寓2、3樓，未料每坪單價15到20萬都有，幾乎是中古大樓行情，讓他疑惑值得買嗎、10萬出頭買不到了嗎？對此，專家說明，公寓公設比低，部分還有未登記坪數，實際可使用空間大，本就吸引不少買方目光，再加上亞灣區近期議題多，公寓低樓層的單價確實不算低。
網友分享，近期在看前鎮、苓雅、新興區，接近亞洲新灣區與三多商圈的公寓，鎖定2、3樓，但雖然總價仍不高，單價卻幾乎和中古大樓差不多，開價15到20萬都有，「住個10年，40多年公寓還好轉手嗎？」、「正常屋況下，每坪抓10萬出頭預算有可能嗎？」
信義房屋灣區捷運店專員鍾金龍說明，公寓的價格與屋況、樓層及地點都有關，通常1樓價格最高，其次是2、3樓，價格最低則在4、5樓。以目前亞灣區周邊公寓的平均行情來說，1樓每坪在15萬以上，最多可到20萬，2、3樓約13到16萬左右，的確和屋齡20多年中古大樓差異不大，至於4、5樓則較可能找到10萬出頭的價格，至多不會超過15萬。
鍾金龍分析公寓價格「不低」的原因，除亞洲新灣區建設議題有加分效果之外，其實該區域的公寓原本就頗受歡迎，因為公寓的公設比極低，沒有大樓因高公設比而存在的虛坪。以3房公寓約25坪來算，總價500萬內就能買到空間「很實在」的產品，自備款約只要100多萬，吸引有預算考量的購屋族。
除了需求量支撐其價格，鍾金龍說，高雄很多30、40年以上的公寓包含前後陽台及陽台增建在內，未登記坪數很多，曾看過有物件多達7坪，等於權狀上雖未登記，住戶實際可使用空間卻大得多。因此，這類產品的賣方會把單價稍微提高一些，買方多半也能接受，才使單價顯得比較高。
鍾金龍也說，以亞灣區一帶的公寓來說，近勞工公園有許多公寓，由於鄰近公園、捷運站，生活機能也很成熟，詢問度頗高。