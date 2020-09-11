房市／網友驚呼高雄亞灣區公寓漲　總價500萬太吸客

一名網友在PTT「home-sale」版PO文表示，自己最近在看亞洲新灣區、三多商圈一帶的公寓2、3樓，未料每坪單價15到20萬都有，幾乎是中古大樓行情，讓他疑惑值得買嗎、10萬出頭買不到了嗎？對此，專家說明，公寓公設比低，部分還有未登記坪數，實際可使用空間大，本就吸引不少買方目光，再加上亞灣區近期議題多，公寓低樓層的單價確實不算低。



