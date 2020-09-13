房市／中古屋裝修不花大錢　一定要先做體檢

考慮地段或預算而購買中古屋，往往因屋況或前屋主維護因素，加上希望往後還能住上一、二十年，但該怎麼做裝修，才能省錢又到位，信義居家建議掌握四大重點「中古屋總體檢」、「基礎工程施作不能省」、「省預算要抓重點」、「放大空間好收納」，就能夠避免陷入裝修陷阱。
由於中古屋屋況很難一眼看出，若在不了解屋況下進行裝修，最怕被廠商漫天開價，信義居家表示，在裝修前一定要先做「中古屋總體檢」，檢查及確認七大重點，包含電線管路、水管、瓦斯管路、房屋結構(若原始有作天花板，需拆除後才看的到)、房屋漏水、室內隔間牆是否可以拆除，徹底了解狀況，確認好想要補救的地方及方式，並且找可信任的專業人員進行裝修，就是裝修不吃虧的第一步。
做好房屋體檢後則要思考預算分配，信義居家指出，中古屋不比一般新屋，切記「基礎工程施作不能省」，裝修最首要就是重視結構安全，預算配置建議五成用在水電管線等基礎工程，剩下三成才是用來美化空間，中古屋裝潢預算每坪約抓5~10萬元。
至於「省預算要抓重點」，可以從美化空間著手，信義居家舉例說明，天花板可使用裸露天花板，再利用主燈來加強視覺效果，牆壁則可以使用壁紙做局部重點使用，地板若是原來的狀況良好，可選擇不拆掉原來的地磚，直接舖設塑膠地板或木地板，價格會相對便宜，或者以地毯裝飾也可精省費用，而費用較高的木作部份，可使用在空間有瑕疵的部份，其餘則使用系統櫃或購買現成櫥櫃價格即可壓低預算。
裝修時在空間的規劃上，如果浪費畸零空間，對消費者而言非常吃虧，信義居家認為，隔局可視家庭成員需求做調整，並盡量以系統櫃來做隔間可兼具收納效果，另外衣櫃做到頂、陽台做收納櫃等，均是善用空間的好方法。