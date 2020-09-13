房市／中古屋裝修不花大錢　一定要先做體檢

考慮地段或預算而購買中古屋，往往因屋況或前屋主維護因素，加上希望往後還能住上一、二十年，但該怎麼做裝修，才能省錢又到位，信義居家建議掌握四大重點「中古屋總體檢」、「基礎工程施作不能省」、「省預算要抓重點」、「放大空間好收納」，就能夠避免陷入裝修陷阱。



