房市／買房最怕遇到瑕疵屋　開價特別低是警訊

「漏水、壁癌、水管阻塞」是交屋前後最常碰到的房屋瑕疵狀況，因此，安新建經法務經理謝宗興建議，看屋時一定要詳細檢查屋況；尤其若有發生明顯開價較低，或房仲避重就輕時，務必要多詢問住戶鄰居，以免買到重大瑕疵屋，若賣方刻意隱瞞瑕疵，當然可依法要求減少價金，甚至解除契約，但往往等到判決確定曠日廢時，所以買方應詳細檢查屋況及多詢問住戶鄰居，避免買到瑕疵屋。



