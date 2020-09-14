房市／新北10年內還有6捷運將完工　這兩條線已現漲幅

雙北民眾對捷運依賴性高，新北市府推動「三環六線」建設，預計2030年之前要完成淡海輕軌藍海線、安坑輕軌、三鶯線、萬大中和線、樹林線、環狀線第二階段等6條捷運。根據信義房屋統計實價登錄資料，尚在施工的站點之中，三鶯線的三峽站、陶瓷老街站，以及萬大中和線的中和高中站，漲幅最明顯。
新北市府宣示，淡海輕軌第一期藍海線預計今年底通車，安坑輕軌預計2022年通車，此外，2030年之前還有4條捷運要完工，如三鶯線目前進度超過40%，預計2023年完工，萬大中和線、新北樹林線、環狀線第二階段（南北環）則陸續於2025至2029年完工，達成「新北市每10萬人享有3座車站」的目標。
根據信義房屋統計實價登錄資料，還在施工的各站點之中，三鶯線的三峽站，2019年住宅均價27.38萬，比2017年16.67萬，3年中漲幅達64%，陶瓷老街站去年住宅均價23.11萬，較2017年19.91萬，3年住宅漲幅也有16%。信義房屋三峽店店長李宗唐表示，三峽尤其北大特區居住環境佳，不過，早期許多人雖喜愛這裡的環境，交通機能不足卻是扣分條件，但隨著三鶯交流道通車、往來台北的公車班次變多，加上三鶯線如火如荼興建，近期價格已有明顯漲幅，預計通車前後可再有一波帶動。
李宗唐以北大特區為例，去年至今年房價約有1成至1成5的漲幅，過去從沒出現過4字頭，如今不僅新推案開價站上4字頭。
另外，萬大中和線的中和高中站2019年住宅均價41.87萬，2017年則僅33.81萬，3年漲幅有23%，亦相當顯著。信義房屋中和莒光店店長羅敏毓指出，中和「積穗員山商圈」這一整區塊沒有捷運行經，但因為公車班次密集，生活機能完整，且房價相對板橋市區、中和其他近捷運站的區塊更便宜，因此吸引不少有預算考量的在地購屋族，或是板橋跨區客；未來萬大線預計在此區設中和高中站（LG08）以及莒光站（LG08A）。