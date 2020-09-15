房市／台中大里15期重劃區獲新生　墓地變公園、商業區

「紙上談兵」多年的台中大里15期重劃區8月底正式開工，未來將有聯合行政中心進駐，也規劃公園、住商用地。由於原土地一部分早年是墓地，其他土地也閒置許久，在地房仲形容，開工猶如讓當地重獲新生；目前15期周邊已有建商搶先推案，價格都已站上2字頭。
台中市地政局說明，面積6.96公頃的15期重劃區之中，東至國光路、西至大里路、南至中興排水溝渠，北也至大里路的「公1」用地早期是墓地；另外，大里區公所在921震後建築結構受損，周邊有部分土地也處於閒置，再加上「公兒14」、「公兒15」用地因徵收補償經費過高，影響開闢，整體使得大里市中心土地發展停滯許久。
直至近期，中市府兼顧地主權益與公共利益，一改過去自辦重劃區會有50%以上公設用地，15期僅占49%，保留必要的公共設施用地後，其餘變更為住宅區、商業區，才得以開發，其中墓地部分，未來將是公園及商業區。
信義房屋大里國光店店長鄭雯鎂指出，15期重劃區範圍內過去有黃昏市場、低矮平房以及圍起來閒置的土地，周邊也多是屋齡30多年以上的透天、公寓或大樓，整體環境較為老舊，但開發之後，規劃了公共設施用地、住宅區、商業區等，可預期綠美化更多，也會有國民運動中心，政府機關也從零散分布變成集中，進而帶動整體生活機能。
鄭雯鎂表示，隨著15期開始發展，周邊已經有建商率先推出新大樓建案，目前價格穩坐2字頭；此外，過去購屋族到大里買房主要會鎖定環境比較宜居的2期重劃區，但近期漸漸也會考慮買進15期周邊，主要都是看好其未來發展性。
另外，也有網友PO文討論對於15期的看法，該名網友說，未來會有聯合行政中心、運動中心，附近生活機能看似也都不錯？而回文的網友們也都表示，該處周邊生活機能佳，要上台74線也方便，待公設慢慢改善，吸引人口移入，區段價格有機會上漲。