房市／台中大里15期重劃區獲新生　墓地變公園、商業區

「紙上談兵」多年的台中大里15期重劃區8月底正式開工，未來將有聯合行政中心進駐，也規劃公園、住商用地。由於原土地一部分早年是墓地，其他土地也閒置許久，在地房仲形容，開工猶如讓當地重獲新生；目前15期周邊已有建商搶先推案，價格都已站上2字頭。



