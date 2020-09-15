房市／房屋單價連同車位併入計算　專家：恐失精準度

有網友在PTT發文詢問，朋友看中一個建案，合併車位坪數一起計算單價後，低於區域行情，但若是扣掉車位再計算，則沒有比較便宜，「一般討論單價，會和車位坪數一起算嗎？」房市專家提醒，拆算之後得到的單價，才比較精確。



