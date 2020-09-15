房市／房屋單價連同車位併入計算　專家：恐失精準度

有網友在PTT發文詢問，朋友看中一個建案，合併車位坪數一起計算單價後，低於區域行情，但若是扣掉車位再計算，則沒有比較便宜，「一般討論單價，會和車位坪數一起算嗎？」房市專家提醒，拆算之後得到的單價，才比較精確。
信義房屋五股重劃店店長林士凱指出，計算單價之所以要把車位扣掉，主要是因物件配有雙車位或三車位，或車位價高於該區房價行情等情況，若合併計算，都會讓單價與真實市場行情有落差。
舉例來說，權狀坪數50坪的物件，開價1000萬元，其中包含車位10坪、100萬元。如果合併車位坪數一起計算，該物件單價為1000萬除以50坪，單價為20萬，但扣車單價則是1000萬減100萬後，除以50坪減10坪，也就是900萬除以40坪，單價為22.5萬。
因此，林士凱提供計算單價的公式，「總價減車位價，除以權狀坪數減車位坪數」，即是「扣車單價」。他也表示，買方除可自行蒐尋實價登錄資料進行拆算，以信義房屋作法為例，權狀坪數、車位坪數、車位價都會主動逐一載明，買方可清楚看到扣車單價等資訊。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡則指出，若車位沒有拆開計算，單價比拆開來計算還要低，因此許多坊間房仲網站所顯示的價格都是含車位的價格，但若是依此價格對照實價登錄，由於並不是每個物件都含車位，一比對之下，雖顯得「比區域行情低」，卻是失真的數字，因此，建議買方仍要把車位拆開來計算，得出的單價才較精確。
不過，郎美囡也提醒，許多房仲網站不一定會詳列權狀坪數、車位坪數、車位價格，這時買方就很難自己拆算真實的單價為何，建議直接搜尋同社區、相近街廓的實價登錄資料，概算出車位價格後，就能進一步算出單價。唯要注意的是，同社區越高樓層的車位會比越低樓層貴，或者坡道平面車位多半會比機械車位貴90到100萬元，由於車位類型及位置在實價登錄系統看不出來，因此這種方法只能「概算」，仍無法達到100%精確。