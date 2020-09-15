房市／熱錢湧入台南　南紡二期旁現破億元店面

南紡購物中心二期預計年底開幕營運，由於也鄰近平實營區，內政部地政司最新一期都市地價指數指出，台南東區整體地價指數較上期上漲，主要原因就是舊商圈發展平穩，加上南紡二期、平實營區建案推出，帶動商圈發展。而根據實價登錄資料，今年1至5月南紡周邊1公里範圍內，交易價格最高是中華東路二段一處175坪店面，單價約62.7萬、總價1.1億，刷新該範圍過去2年來交易總價最高的記錄。
內政部地政司最新一期都市地價指數顯示，台南市東區整體地價指數較上期上漲1.08%。其中，商業區部分，舊商圈發展平穩，南紡購物中心二期及平實營區建案推出，帶動周遭商圈發展。
信義房屋永康鹽行店店長李聿旌指出，近期台南土地、店面等商用不動產交易熱絡，主要是因定存利率已不到1%，因此投資熱錢流入房市、股市，而對這些高資產客群來說，既要投資，價格高不會影響意願，反而更要鎖定未來發展性強的區段。
李聿旌表示，近期中華路、中華東路上的產品很受青睞，尤其若投報率3%以上更受歡迎，因為南紡即將完工，平實營區陸續推出建案，未來還有捷運藍線行經；東寧路上店面現在也都開價2500萬以上，以當地租金行情每月5萬計算，投報率也有2.5%以上，而若購買土地，只要周邊發展前景佳，也會有增值性。
信義房屋東門店店長許靖偉也分析，台南市土地價格基期較低，在台商回流、本身建設議題越來越多等因素助陣下，全市土地交易相當火熱。平實營區開車約5分鐘，就能快速上高速公路前往南科，且繼南紡夢時代購物中心一期後，二期預計今年第四季開幕；更長遠來看，平實營區未來將興建轉運站，除提供搭乘長途客運與公車，更重要的是將成為捷運藍線及綠線的轉運站點。