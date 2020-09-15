房市／熱錢湧入台南　南紡二期旁現破億元店面

南紡購物中心二期預計年底開幕營運，由於也鄰近平實營區，內政部地政司最新一期都市地價指數指出，台南東區整體地價指數較上期上漲，主要原因就是舊商圈發展平穩，加上南紡二期、平實營區建案推出，帶動商圈發展。而根據實價登錄資料，今年1至5月南紡周邊1公里範圍內，交易價格最高是中華東路二段一處175坪店面，單價約62.7萬、總價1.1億，刷新該範圍過去2年來交易總價最高的記錄。



