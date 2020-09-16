房市／銀行不會主動說　房貸方案選擇影響利息多寡

房價持續高漲，房貸利息雖降低，仍是一筆不小的負擔，如何減輕利息費用?房市專家表示，一般人房貸選擇是「本息平均」，每期繳款費用相同，另一方案為「本金平均」，初期本金費用繳得多，負擔較重，但因還款得快，利息較少，若以一千萬貸款20年、利息1.13%計算，約減少6萬元左右的利息費用。



