房市／銀行不會主動說　房貸方案選擇影響利息多寡

房價持續高漲，房貸利息雖降低，仍是一筆不小的負擔，如何減輕利息費用?房市專家表示，一般人房貸選擇是「本息平均」，每期繳款費用相同，另一方案為「本金平均」，初期本金費用繳得多，負擔較重，但因還款得快，利息較少，若以一千萬貸款20年、利息1.13%計算，約減少6萬元左右的利息費用。
目前國內銀行房貸利息約1.3至1.6%區間較多，因購屋者不同條件或收入、購屋地點等而有所不同，繳納利息費用也會有所差別。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常一般人貸款會以「本息平均」繳款，每期繳納本息相同，並且初期繳款時，本金較少，利息還款較多。另一種方式「本金平均」，則是每期本息繳費金額不同，初期本金還得多，利息也會因本金降低較多而遞減。
曾敬德強調，房貸方案各有優缺點，同樣房貸總額一千萬元計算，兩種方案利息差6萬元，惟本金平均繳款初期繳納金額較高，應視個別情況再做選擇。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，要減少利息負擔，貸款年期不要太長，30年年期房貸較20年房貸多；其次，不要申請前二年或三年寬限期，前幾年若不繳本金，會增加利息負擔。
對於當前房貸利率低，郎美囡則認為，其實利息這麼低，不一定要趕緊還房貸本金而降低利息，過去因利息高，在5%以上，才要加速清償本金，降低利息負擔。她建議，貸款者現階段可考慮將多餘現金進行投資理財，提高收入。