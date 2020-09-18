房市／信義區這條街吸首購族　甚至擁都更議題

北醫生活圈擁有台北市信義區燙金門牌，以吳興街老公寓為例，平均總價落在1300萬到1700萬之間，在台北市蛋黃區屬於CP值非常高的區域之一。能有如此親民的價格，主因就在於屋齡都是超過35年以上的老公寓，而專家反而指出，這樣親民的價格在台北市蛋黃區已難找，而且北醫這類中古公寓還存在著機能完整、格局方正及危老都更的未來性這三項優點。



