房市／信義區這條街吸首購族　甚至擁都更議題

北醫生活圈擁有台北市信義區燙金門牌，以吳興街老公寓為例，平均總價落在1300萬到1700萬之間，在台北市蛋黃區屬於CP值非常高的區域之一。能有如此親民的價格，主因就在於屋齡都是超過35年以上的老公寓，而專家反而指出，這樣親民的價格在台北市蛋黃區已難找，而且北醫這類中古公寓還存在著機能完整、格局方正及危老都更的未來性這三項優點。
信義房屋世貿莊敬店主任陳展浩表示，有別於北市蛋黃區許多老公寓週邊生活機能差、進出複雜以及屋況差，北醫生活圈環境單純，各式餐飲店、超商、藥妝店、診所林立，生活機能非常完善，往北步行十分鐘以內即可達信義商圈，吳興街目前總價大約介於1300萬~1700萬元，吸引非常多在信義區工作的首購族。
陳展浩指出，北醫生活圈中古公寓坪數介於30~40坪之間，且公設比低，格局方正，視覺上看起來甚至超過實際坪數，對於首購小家庭來說，居家空間較大價格又可以接受，尤其吳興街156巷因靠近基隆路因為採光更好，詢問度非常高。另外也因危老條例獎勵使得北醫生活圈中許多中古公寓已納入都更計畫中。
過去北醫生活圈最大缺點就是區內沒有捷運，形成封閉商圈，但捷運信義線通車後，北醫生活區圈步行到台北101/世貿捷運站約十分鐘，另外莊敬路、松仁路上有多線公車，搭乘7號市民小巴可到台北101及市政府，交通便利，而以往為人詬病的停車問題也在今年景勤二號公園完工後釋出217個停車位，有效紓解停車問題。
陳展浩補充，附近有象山公園和象山親山步道，可以登高眺望台北101和信義計畫區的美景，已成為熱門打卡景點，另外也有信義運動中心以及許多巷弄知名美食，食衣住行育樂皆完備。