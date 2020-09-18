房市／西門町人潮銳減不影響房市　單身貴族最愛這

受疫情影響，西門町觀光客人潮驟減，住宅市場未受到影響，不過，特別的是，西門町住宅物件價差極大，主流仍以2~3房為主，單價從55至80萬不等，若在巷弄內屋齡超過20年的住宅約莫4字頭，房市專家表示，價格差異大的主要原因在於屋齡、位置、社區管理以及屋況的不同，西門商圈核心路段中以長沙街二段為例，短短50公尺內單價價差就很大。



