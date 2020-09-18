房市／西門町人潮銳減不影響房市　單身貴族最愛這

受疫情影響，西門町觀光客人潮驟減，住宅市場未受到影響，不過，特別的是，西門町住宅物件價差極大，主流仍以2~3房為主，單價從55至80萬不等，若在巷弄內屋齡超過20年的住宅約莫4字頭，房市專家表示，價格差異大的主要原因在於屋齡、位置、社區管理以及屋況的不同，西門商圈核心路段中以長沙街二段為例，短短50公尺內單價價差就很大。
近來不畏疫情，日本大型藥妝雜貨準備進入西門町，信義房屋捷運西門店店長林庭瑄表示，顯示知名日商對於西門町未來的前景還是非常有信心，可望替今年因疫情造成觀光客銳減的商圈打上一劑強心針。
長沙街二段以2~3房為主，而屋齡從10年到20年皆有，林庭瑄表示，10年內大樓樓層數較高，管理嚴謹，且多坐落於大馬路上價格會比較高，不過因為採光以及樓層高低還是有所不同，單價介於55-65萬不等。而屋齡20年以上大樓單價則介於45-55萬之間，4字頭的房型則因棟距及週邊出入較為複雜，價格相對親民一些。
除此，林庭瑄指出，捷運板南線、松山新店線在西門站交會，步行到台北、萬華火車站都不遠，開車或騎車透過中興橋可到三重區，走環河快速道路南往新店、北至士林區，讓許多本來就習慣熱鬧商圈生活的首購族及單身族群選擇居住在此。