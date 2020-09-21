房市／成泰路生活圈總價低誘人　五股房市買盤上衝

新冠肺炎疫情趨緩後，國內房市，官方數據統計，五股區今年第二季交易案量較上一季成長逾4成，且主要交易熱區在成泰路生活圈。在地房仲指出，成泰路生活圈以親民房價、地理位置取勝，即便近期沒有重大建設議題，交易量仍穩定上升。



