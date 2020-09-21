房市／成泰路生活圈總價低誘人　五股房市買盤上衝

新冠肺炎疫情趨緩後，國內房市，官方數據統計，五股區今年第二季交易案量較上一季成長逾4成，且主要交易熱區在成泰路生活圈。在地房仲指出，成泰路生活圈以親民房價、地理位置取勝，即便近期沒有重大建設議題，交易量仍穩定上升。
新莊地政事務所統計五股區第二季實價登錄資料，全區平均單價26.34萬，較上季上漲1.15%，其中，屋齡3年以下的大樓、華廈新成屋平均單價29.4萬，中古屋平均單價24.5萬，公寓平均單價則為17.4萬。官方報告亦指出，由於新冠肺炎疫情趨緩，交易量較上季明顯回升，案量漲幅高達43.56%，主要交易熱區則為成泰路生活圈。
信義房屋五股店店長黃達新指出，成泰路屬於帶狀的長條型商圈，可進一步細分為一段的水碓商圈、二段的市中心區塊，以及三四段的凌雲商圈，水碓商圈近泰山，凌雲商圈與蘆洲一橋之隔，市中心則擁有各大連鎖品牌及餐飲店；此外，該區塊有2條匝道可上國道，也有64、65快速道路，以及環河道路。
除機能齊全，房價也是另一吸引買方的優勢。黃達新表示，成泰路生活圈以屋齡20年左右中古大樓為主，2、3房總價介於700至1100萬間，也就是千萬內能買到電梯3房含車位；再以信義房屋統計資料為例，今年前8個月實價登錄顯示，五股（扣除洲子洋重劃區）交易占比最多的總價區間在700萬以下，占全部交易量34%，另外，901至1200萬占21.6%、701至900萬也有18.9%。由於房價相對雙北其他區域親民許多，即便近期沒有重大建設，仍能以價格取勝，使交易量有所提升，尤其第二季後疫情趨緩，買氣更是明顯回籠。
黃達新表示，五股地區主力客群為本地、外地的首購族，包括新北產業園區受薪員工，也有不少來自相鄰的蘆洲等地，由於距離近、房價便宜、生活機能完整，許多首購族看房到五股後，購屋意願增強許多。