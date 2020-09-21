房市／桃園八德建設才剛開始　還有5-7年成長期

桃園大力開展建設，門戶之一八德區建設力道更是加重，包含桃園綠線捷運和交流道等重大交通建設，由於桃捷預計2025年完工，房市專家認為，八德建設才剛開始，由於房價處於低基期，未來還有5至7年的上漲波段。



