房市／桃園八德建設才剛開始　還有5-7年成長期

桃園大力開展建設，門戶之一八德區建設力道更是加重，包含桃園綠線捷運和交流道等重大交通建設，由於桃捷預計2025年完工，房市專家認為，八德建設才剛開始，由於房價處於低基期，未來還有5至7年的上漲波段。
內政部發布今年上半年地價總指數指出，桃園因地方公共建設及大型整體開發案的持續推動，生活機能逐步到位，又市場推案持續增加與開發區供給增量，始房地交易穩定成長。八德區地價較上期上漲0.45%，住宅區部分，中古屋成交主要集中在廣豐工商生活圈，新成屋則在於八德區公所生活圈等整體開發區，因周邊交通建設計畫經中央核定，在公共建設題材推動誘因下地價上漲。
信義房屋八德大和店店長劉邦儀表示，由於捷運工程仍在進行中，到通車仍有幾年時間，預期未來5-7年都是成長期。並且，目前八德房價屬低基期，未來房價可能會越來越高。
八德建設房地價格齊漲，除地價上漲外，房價也呈現上揚。桃園不動產交易e指通公布介壽市地重劃區，含括八德大潤發商圈，今年第二季平均房價為單坪21.44萬元，因生活機能充足而房價最高。區公所生活圈居次，單坪房價為20.11萬元。
大湳生活圈內房價偏高的原因，其為八德發展較早區域，周邊商圈還有大潤發、星巴克旗艦店、肯德基等餐廳。該商圈內擁桃園捷運綠線G04站點，將與捷運三鶯線延伸八德段銜接，未來是桃園連接雙北的交通樞紐，桃園市政府更規劃在G04站體出入口周圍的3塊近2500坪基地，規劃總產值近35億元的聯合開發案，初步有聯開宅外，更有購物育樂機能、公共設施等，預計今年下半年對外招標公告。