房市／安南史博館生活圈醫院擴建　南科新貴看準紛移入

台南市安南區目前最知名、房價最高的區塊非九份子與溪東重劃區莫屬，不過，較東側的史博館生活圈內，包含安南醫院和學校等建設將逐一到位，加上該區塊離南科更近，吸引科技新貴移居。
最新一季《台南市房地產市場指數》報告中提到，台灣歷史博物館（史博館）周邊是安南區重大建設之一，除史博館之外，還有醫學中心級的安南醫院正在擴建，另也有學校預定地。由於開車至南科只需15分鐘，距離永康交流道則僅5分鐘，近兩年房價雖有漲勢，但目前仍相對其他區域低，「未來將成新興住宅區」。
信義房屋安南海佃店主任郭鎮彰表示，九份子、溪東重劃區距離舊台南市中西區等地較近，因此發展至今，兩地的房價堪稱全安南最高，目前10年內透天價格約介在1300至1500萬間，而史博館生活圈相對離舊市區較遠，同樣等級透天產品價格相對低一些。不過，因史博館一帶離南科更近，加上「北外環道」正在興建中，原本10到15分鐘車程，日後可望縮短至10分鐘以內，已開始吸引很多南科新貴移居。
除此之外，郭鎮彰表示，史博館生活圈擁有三大國家級規格的建設，帶動區域發展。第一是史博館，每月參觀人數逐步提升，廣大綠地也提升居住環境；第二是「亞太國際棒球訓練中心」，將成為國際級賽事場地之一；第三則是安南醫院，原本屬於較地區型的醫院，但目前正在擴建，以醫學中心級醫院為目標，就連檢驗所等設施也會搬到當地，因此也有原本住在東區、南區的醫事檢驗從業人員，考慮未來就近搬至安南。
受到南科以及三大建設加持，史博館本身目前雖是商業行為較少的純住宅區，但10分鐘車程內有學校、中州寮夜市、超市及商店一應俱全的安和路商圈，生活機能並不缺乏。因此，郭鎮彰觀察到，半年前史博館生活圈主力產品，10年內透天約1000至1100萬可買到，如今略漲至1100-1150萬。