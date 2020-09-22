房市／台中房子最年輕在南屯　首購族偏愛嶺東商圈

內政部不動產資訊平台公布今年第二季台中市各區平均買賣屋齡，其中，南屯區平均21.54年是各區最低。在地房仲說明，南屯物件種類多元，既有嶺東、七期等地屋齡較新的區域，也有中古屋為主的河南黎明商圈，且各獲買方青睞，近期銷售狀況都很不錯。
官方統計顯示，第二季南屯區住宅買賣共349筆，平均買賣屋齡21.54年是各區最低，發展最早的中區、東區、西區、南區及北區，平均買賣屋齡都超過30年，中區39.85年甚至比南屯多將近快一倍。值得注意的是，南屯區交易屋齡最大宗仍落在25至30年，占全部38.97%，但因5至10年的交易也占18.05%，使整體平均買賣屋齡較低。
信義房屋七期河南店店長杜得琳分析，南屯依地理位置、主力產品的屋齡及價格，可分為三區塊，分別是屋齡新、總價低的「嶺東商圈」，多20年以上中古屋、生活機能取勝、800至1200萬可買電梯3房的「河南黎明商圈」，另外則是總價較高、多2000萬以上產品的七期和八期重劃區。
杜得琳表示，嶺東以及河南黎明商圈總價較親民，生活機能、學區、交通條件俱足，一向受自住客剛性需求買盤支撐，交易量穩定，而今年疫情趨緩以來，3000萬以上高總價產品無論看屋量、成交量及成交速度都較過去成長，不但讓當地房市呈「多箭齊發」狀態，也使全區平均買賣屋齡整體來說比其他各行政區略低。
杜得琳進一步說明，過去買方對高總價產品猶豫期比較長，但近期買方對房市相對有信心，且台中本來就有不少回流台商，看準中美情勢不穩、南向又有疫情擾亂，乾脆將手頭資金投入房地產市場，加速了3000萬以上高總價產品成交，甚至5000、6000萬的電梯別墅也受歡迎。