房市／台中房子最年輕在南屯　首購族偏愛嶺東商圈

內政部不動產資訊平台公布今年第二季台中市各區平均買賣屋齡，其中，南屯區平均21.54年是各區最低。在地房仲說明，南屯物件種類多元，既有嶺東、七期等地屋齡較新的區域，也有中古屋為主的河南黎明商圈，且各獲買方青睞，近期銷售狀況都很不錯。



