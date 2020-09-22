房市／買房怕踩雷？簽約前務必睜大眼睛確認有幾項

近期房地產市場交易熱絡，不少首購族把握低利率進場買房，不過，專家也提醒，買房簽約前，務必要睜大眼睛看清楚不動產說明書及合約內容，包括坪數、各項契稅費用、屋況等，以免簽約後才發現「不對勁」，恐怕就會有違約問題。



