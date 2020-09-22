房市／買房怕踩雷？簽約前務必睜大眼睛確認有幾項

近期房地產市場交易熱絡，不少首購族把握低利率進場買房，不過，專家也提醒，買房簽約前，務必要睜大眼睛看清楚不動產說明書及合約內容，包括坪數、各項契稅費用、屋況等，以免簽約後才發現「不對勁」，恐怕就會有違約問題。
日前有網友在PTT分享，友人在網站看到屋主自售的物件，坪數刊載約59坪，由於急買，看屋後立刻決定以略高於實價登錄行情出價，也順利成交，但直到簽約後送銀行估價，才發現權狀上坪數竟短少10坪，後續衍生與屋主間許多爭執。也有新手購屋的網友求助，自覺夫妻信用狀況良好、工作穩定，原計畫貸款8成買房，簽約後接到銀行告知，僅能貸款不到7成，「猶如晴天霹靂」，100多萬資金缺口臨時要去哪裡生？
針對買房簽約前後可能踩到的地雷，專家提醒，有幾件事應特別留意。住商不動產企研室經理徐佳馨指出，買房最容易踩雷的地方是屋況與合約，合約方面，除可透過大型仲介公司買賣房屋、使用內政部版本契約書，也要注意內容有無符合平等互惠原則，包括針對違約的罰則如何訂定；另外，若還不確定貸款成數，建議要在合約內註明「房貸沒貸到多少成數，無條件解約」，以免日後資金不夠必須解約，還得支付違約金。
至於屋況部分，徐佳馨建議盡量多看，因為只要多看房子，較容易培養「空間感」，相對比較不會發生搞錯坪數的狀況，也能掌握自己對於房子的喜好，不易產生買完又後悔的狀況，畢竟買房不是兒戲，簽約後無法隨意找理由解約。
信義房屋後驛店專案經理段展綦則表示，買方簽約前應搭配仲介說明及閱讀不動產說明書，清楚掌握物件的權狀坪數、室內坪數等各是多少，以免看到權狀50坪，實際上要扣掉車位、公設等，買下之後才驚覺「怎麼坪數這麼小？」又如有些首購族計算房價、裝潢費用，卻忘記還要支付契稅與服務費，造成負擔變大；另外，包括有無滲漏水、違建增建、是否是兇宅等，都應事先留意，避免後續引發爭議。