房市／房市熱恐轉賣方市場　自住客憂該怎麼做？

新冠肺炎疫情趨緩後，國內壓抑買氣大迸發，尤其低利率條件下，加上迄今國際情勢仍嚴峻，資金轉進房市，需求大增致房價微漲，屋主惜售，房市恐成賣方市場，對於預算有限的自住買方，此時該不該進場?專家認為，選擇交通便利、生活機能強勁及生活圈環境成熟，無須擔憂買在高點，未來房價相對有支撐。
目前房市是起漲期?抑或僅是買氣短暫回籠暫不明確，對於有自住需求的購買者都是希望買到一個好價位，或希望房價回檔再買，對此，安新建經業務經理張凱智認為，以過往影響房市幾個重大事件來看，從2003年的SARS、2008年的二次房貸金融風暴及2016年房地合一準備上路前夕，當時房地產價量都是往下修正，但消費者缺乏購屋信心，等到房市低潮一過，回首來看才真正懂的千金難買早知道的真理。
當前房市大熱，未來走勢沒人說得準，自住客該何去何從?張凱智表示，對於自住者而言，只要看到合適的房子，且購屋預算也足，建議可以直接下手購置，若認為可等將來房價下跌再購置，但等到房價下跌時是否真的能找到適合的房子，又是需另外思考的問題點。
若是投資考量者，張凱智建議以長期投資角度著手，目前台灣處於低利率狀況，甚至購屋置產收租族群越來越多，其收租投報率都高於銀行定存利率，且買房還有儲蓄之功能，故置產放長線投資為佳。
對於買方擔憂現在會買在高點，張凱智說，若是自住，只要生活機能佳，交通便利，商圈環境成熟，就算未來要賣至少還有支撐盤，因為這樣的房子仍有他的交易市場，無須過於擔心買在高點，除非政策或經濟有重大變動，使得房地產受到影響，則另當別論。