房市／房市熱恐轉賣方市場　自住客憂該怎麼做？

新冠肺炎疫情趨緩後，國內壓抑買氣大迸發，尤其低利率條件下，加上迄今國際情勢仍嚴峻，資金轉進房市，需求大增致房價微漲，屋主惜售，房市恐成賣方市場，對於預算有限的自住買方，此時該不該進場?專家認為，選擇交通便利、生活機能強勁及生活圈環境成熟，無須擔憂買在高點，未來房價相對有支撐。





對於買方擔憂現在會買在高點，張凱智說，若是自住，只