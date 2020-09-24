房市／鳳鳴重劃區餘屋多交易少　房市熱度追不上鶯歌市區

受惠於區內有火車站，加上捷運三鶯線預計3年左右完工、新北市立美術館預計後年完工，建設湧入之下，鶯歌區近年交易價量有顯著提升。不過，在地房仲卻觀察到，相對於火車站、老街一帶的鶯歌市區呈「價量齊揚」，鳳鳴重劃區房市熱度卻偏低，主因是受當地餘屋量太大所影響。



