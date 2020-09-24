房市／鳳鳴重劃區餘屋多交易少　房市熱度追不上鶯歌市區

受惠於區內有火車站，加上捷運三鶯線預計3年左右完工、新北市立美術館預計後年完工，建設湧入之下，鶯歌區近年交易價量有顯著提升。不過，在地房仲卻觀察到，相對於火車站、老街一帶的鶯歌市區呈「價量齊揚」，鳳鳴重劃區房市熱度卻偏低，主因是受當地餘屋量太大所影響。
查閱新北市地政局歷年公布的交易移轉棟數資料，今年上半年鶯歌交易量已達718棟，2017至2019年全年也都逾千棟，但2016年以前則在千棟以內，可見交易量近年明顯提升；價格方面，根據信義房屋統計三鶯線各捷運站點周邊實價登錄資料，今年上半年均價與去年均價相較，漲幅最大的前兩名站點都在鶯歌區，分別是鶯桃福德站年增率成長11%、永吉公園站成長10%。
住商不動產鶯歌建國加盟店店長吳展碩表示，受疫情影響的房市逐漸回溫，尤其剛性需求年初受到壓抑，但自住需求仍明確而迫切帶動行情上揚，尤其火車站周邊不少社區交易都創新高價。
吳展碩指出，鶯歌房市仍以自住客為主，普遍都是受到價格吸引而來，當地主力15年左右3房平面車位產品，均價約23至26萬，總價約950至1000萬初，少部分均價更僅2字頭初，加上區內有火車站，到雙北市蛋黃區通勤時間、便利度在可接受範圍內。
不過，吳展碩表示，這波房市熱潮主要在火車站、老街一帶的鶯歌市中心較明顯，鳳鳴重劃區詢問度反而偏低，主要是餘屋量太多，買方入手意願較低。事實上，根據樹林地政事務所官方統計，今年第二季鳳鳴重劃區交易件數僅8件，是2017年第一季以來新低，也是唯一一季成交量在個位數。