房市／文山區保儀路地坪381坪透天　5.23億轉手

危老政策持續發酵，帶動北市透天與市中心舊公寓買氣，根據北市最新實價登錄資料顯示，文山區的保儀路121-130號有棟透天厝，成交金額高達5.23億元，主要因為該筆交易的土地高達381.54坪，換算單坪土地金額成交約每坪137萬元，另外，士林的忠誠路二段166巷也有地坪88.94坪的透天成交3.5億元，市中心的光復北路也有透天成交8千萬元的紀錄。



