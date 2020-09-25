房市／國際科技大廠持續湧入桃園　工業用地交易熱絡

產業世代轉變，台灣將成為全球高階製造中心。根據經濟部投審會資料顯示，今年1-7月外商來台投資金額較去年同期成長11%，包含Google、Facebook、亞馬遜、英特爾等在台設立研發中心。不僅外商紛紛來台投資，台灣電子廠商也展開分散生產據點，從投資縣市分析，桃園交易金額蟬聯2年冠軍，鄰近大台北生活圈，又擁有陸海空優勢，仍是企業投資最大的考量之一。