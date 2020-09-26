房市／兩種需求輪流接棒　帶動台南房地新一波買氣

台南第一線房仲業者觀察，台南近年多重大建設，未來發展性受期待，也刺激廠商與建商對土地的需求攀升；此外，台灣新冠肺炎疫情趨緩，但國外狀況仍不穩定，美國甚至進入零利率時代，除自住剛性需求，不少高資產客戶轉而將資金投向相對保值的房地產市場。