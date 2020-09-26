房市／兩種需求輪流接棒　帶動台南房地新一波買氣

台南第一線房仲業者觀察，台南近年多重大建設，未來發展性受期待，也刺激廠商與建商對土地的需求攀升；此外，台灣新冠肺炎疫情趨緩，但國外狀況仍不穩定，美國甚至進入零利率時代，除自住剛性需求，不少高資產客戶轉而將資金投向相對保值的房地產市場。
根據台南市地政局統計，前8月台南土地交易買賣3萬6546筆，建物棟數達1萬4732棟。
信義房屋成大店店長楊雅芬觀察，台南房地產市場熱絡，除自住客剛性需求外，最主要來自兩大原因。首先，台南重大建設多，過去土地價格基期較低，又加上台商回流，致使廠商、建商對土地的需求大幅提升，包括安南、歸仁、仁德、南區的土地交易都很熱絡，而東區素地少，一有釋出也都是立刻秒殺。
第二，高資產客戶相對於自住客謹慎、怕買貴的心態，多半較願意積極出手置產，尤其目前美國進入零利率時代，其他投資標的也都有風險，在避險心理下，改將資金投向相對保值的房地產市場。
信義房屋東寧店專案經理許政倫也說，近期不少買方認為肺炎疫情趨緩，加上台南有鐵路地下化、捷運藍線、星鑽運河及南台南副都心等地土地標售案等建設，未來發展性值得期待，信心被強化之下，進而鎖定土地、店面等商用不動產，以去年至今年的行情來說，中華東路上可以賣到每坪80多萬，中西區商業地也有每坪逾60萬的行情。
廠商與置產客戶帶動台南新一波買氣，許政倫說，因南科工作機會多，就業人口紅利龐大，永康等區域的自住剛性需求本來就很強，疫情趨緩後，住宅市場活絡度也頗高；楊雅芬也建議自住客，不妨趁此時多看。