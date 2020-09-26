房市／換屋時老家應出租或出售？能負擔房貸７成再考慮

近期有網友在PTT「home-sale」版等論壇中提問，原本居住的老公寓位在台北市，但因家中有換屋需求，如何評估老公寓應該出租或出售？房市專家提出幾項判斷指標，例如手邊現金足夠支撐換屋所需、老家坐落地點精華、每月收租能支應未來新屋房貸7成以上，可考慮暫出租而不出售，反之，建議出售。