房市／換屋時老家應出租或出售？能負擔房貸７成再考慮

近期有網友在PTT「home-sale」版等論壇中提問，原本居住的老公寓位在台北市，但因家中有換屋需求，如何評估老公寓應該出租或出售？房市專家提出幾項判斷指標，例如手邊現金足夠支撐換屋所需、老家坐落地點精華、每月收租能支應未來新屋房貸7成以上，可考慮暫出租而不出售，反之，建議出售。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，首先要考慮換屋時需要的現金夠不夠，若不夠，可能得考慮賣房。另外，也會有人認為出租後，每月收租可用來支應新房的房貸，此時就要考慮收租與房貸金額不能落差太大，例如月租金每月1萬元，房貸卻要每月3萬元，可能不夠支應，相反的，若收租可以彌補房貸7成甚至8成以上，可以考慮出租。
郎美囡也說，如果老屋位處市區精華地段，判斷未來有整合都更的機會，建議可考慮先不要出售，反之若位於都市外圍，或都更整合機率低，則可考慮直接出售。
信義房屋忠孝光復店店長方偉明表示，若遇到客戶猶豫老家究竟該出租或出售，首先要考慮「換屋的資金夠不夠」，如果是為活化資金或是現金不夠支撐換屋所需，那應該直接出售；還有一種狀況，若屋主是要全家移民到國外，或是搬到外縣市居住，房屋出租後的確會有比較多管理問題，也會建議出售。
反之，如果該公寓地段好，手邊也不缺錢，方偉明建議應該放著收租。他說明，公寓土地持份大，如果地段好，以台北市來說，總有天能等到危老改建或都更，屆時可以分回較大坪數的新屋。
值得注意的是，如果持有的不是公寓，而是屋齡也達30、40年的華廈、大樓，方偉明說，那就建議先賣掉華廈或大樓，改買公寓，主要也是考量公寓仍租得出去，且戶數少、土地持份比華廈或大樓更大，未來要談都更比較容易，能分回的坪數也比較大。