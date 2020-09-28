房市／台中五權路地下道填平　周邊房市重見天日

台中鐵路高架化完工後，都市縫合作業持續進行，台中市政府9月底開始填平五權路地下道，預計明年5月完工。由於文心南路、美村路分別經歷陸橋拆除與地下道填平後，鄰近社區房價漲幅明顯。
台中鐵路高架化工程改建豐原、潭子、太原、台中、大慶等5座車站，並增設栗林、頭家厝、松竹、精武、五權等5座通勤車站。通車後，中市府持續進行道路縫合及高架橋下綠空廊道工程，其中，近五權車站的五權路地下道連接西區與南區，也是串聯台一乙、台63線的重要幹道，但過去因鐵路穿越，民眾僅能利用五權路地下道，且鐵路兩側的建國南北路也無法直接左右轉銜接五權路。
中市府9月底動工填平五權路地下道，並拆除建國南北路橋後，除形成平面路口，並可串聯三民路、復興路，能大幅改善車站周邊交通路網，且優化都市景觀。
信義房屋文心復興店店長朱宏彬指出，鐵路高架化使市區不再受鐵路阻隔，交通便利性提升，周邊房屋、店面原被陸橋或地下道遮蔽影響，如今也「重見天日」。
朱宏彬表示，以近大慶車站的文心南路為例，一處屋齡10年內社區，在道路未縫合前，社區最高成交價頂多2字頭初，近期卻站上3字頭；又如美村路過去面地下道的店面、住宅被遮蔽，填平後，華廈成交加快，價格也有上揚。循著文心南路、美村路填平後周邊房市的發展脈絡，可推測五權路地下道若順利填平，對於周邊交易價量也能有顯著提升。
他進一步說明，買方選擇火車站周邊的物件，多半是看準其交通便利性，「原本就有通勤便利的車站，如今又有地下道填平的效應加乘」，才使房市受到帶動。
而根據台中市中山地政事務所統計實價登錄資料，今年第二季五權車站周邊公寓均價15萬，華廈均價17.4萬，住宅大樓均價18.6萬，透天厝平均總價則為1576萬，每一季價格穩定，且逐年微幅上揚。